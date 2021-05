Sven Kramer lijkt na de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking zijn schaatsen te verruilen voor een directiefunctie. De 35-jarige Fries gaat dan aan de slag bij Team Oranje, een overkoepelende organisatie die het beleid bij zowel de schaats- als de wielerploeg van Jumbo-Visma bepaalt.

Dat laat de viervoudig olympisch kampioen weten in een interview met Bicycling. "Ik ga er nog niet te veel over zeggen. De komende tijd zal de verdere invulling nog doorgesproken moeten worden."

"Ik weet waar ik voor sta. Dat is dat de sportieve zaken voor honderd procent geregeld moeten zijn als je presteren wil en ik wil het managen onder de knie krijgen. Ik denk dat ik in het directieteam van toegevoegde waarde kan zijn."

Het combineren van het schaatsen en zijn toekomstige functie lijkt Kramer niet te overwegen. "Eerst volgend jaar nog knallen in Peking. Daarna is er een groot afscheid in het Olympisch Stadion en dan begint mijn toekomst", geeft hij aan. "Alleen is het voor mij gevoelsmatig nog ver weg."

"Ik ben niet bang voor het beruchte zwarte gat. Ik zie voldoende uitdagingen bij Team Jumbo-Visma. Ik sluit niet uit dat er daar meer sporten bijkomen."

Directie met Plugge, Zeeman en Orie

De bedoeling is dat Kramer samen met Richard Plugge, Merijn Zeeman en Jac Orie deel gaat uitmaken van de directie. In die rol zal hij zich gaan bemoeien met het beleid van de schaatsploeg en de wielerploeg.

Kramer schaatst sinds 2014 voor Jumbo-Visma, dat destijds LottoNL-Jumbo heette. Zijn contract loopt nog tot en met de Olympische Winterspelen in Peking, die in februari 2022 worden gehouden.

De stayer onderging eerder deze maand een operatie aan zijn rug in de hoop nog één keer te kunnen schitteren op de Spelen. Afgelopen winter kende hij door rugklachten een teleurstellend seizoen.