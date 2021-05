De Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen is zwaargewond geraakt bij een fietsongeluk in zijn thuisland, zo meldt de Noorse schaatsbond vrijdag. Hij ligt in het ziekenhuis met onder meer een scheur in zijn lever en breuken in beide handen.

Pedersen verloor tijdens de fietsrit de controle over zijn stuur toen hij in een kuil reed. Hij ging vervolgens hard onderuit. Met een traumahelikopter werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij voorlopig moet blijven ter observatie.

De 28-jarige Pedersen is een erkend allrounder. Zijn beste prestaties tot dusver zijn de wereldtitel op de 5.000 meter op de WK in 2019 en de olympische titel op de ploegenachtervolging op de Spelen in 2018.

Verder veroverde Pedersen onder meer vier keer de zilveren medaille op het WK allround, drie keer achter Patrick Roest (2018, 2019 en 2020) en één keer achter Sven Kramer (2016).

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van het fietsongeval zijn voor Pedersen met betrekking tot zijn deelname aan de Olympische Spelen van februari in Peking. Het nieuwe schaatsseizoen begint in november met de eerste wereldbekerwedstrijden.