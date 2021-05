Sven Kramer is dinsdagochtend succesvol geopereerd aan zijn rug. De 35-jarige schaatser wordt al jaren gehinderd door problemen aan zijn (onder)rug.

Jumbo-Visma, de ploeg van Kramer, meldt op zijn site dat het om een relatief kleine ingreep ging en dat de viervoudig olympisch kampioen enkele weken zal moeten herstellen.

De Fries hoopt volgend jaar nog één keer succesvol te zijn op de Olympische Spelen. Het evenement in Peking begint al over negen maanden (4-20 februari 2020).

"Normaliter kies je als sporter in het olympisch seizoen liever niet voor een operatieve ingreep. Ik heb veel vertrouwen in professor Wilco Peul en de uitkomst van het onderzoek en de aard van de ingreep geven het comfort om deze operatie toch te verrichten", aldus Kramer.

"De afgelopen weken heb ik veel extra trainingsarbeid verzet en daarmee een flinke buffer opgebouwd voor de periode van herstel. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet."

Sven Kramer kende afgelopen winter een teleurstellend seizoen. Foto: Pro Shots

Orie: 'We denken dat hij hierdoor beter zal presteren'

Kramer heeft de afgelopen jaren vaker overwogen om geopereerd te worden voor zijn chronische rugproblemen. De kwetsuur was onvoorspelbaar en hinderde hem regelmatig bij trainingen en wedstrijden, maar er waren ook periodes waarin hij wel voluit kon gaan en goede resultaten neerzette.

"Ik ben eigenlijk nog te goed om voor een operatie te kiezen", zei de dertigvoudig wereldkampioen een jaar geleden, toen hij afzag van een ingreep in het voorjaar. "Je krijgt nooit de garantie dat het na een operatie beter wordt. En de kans dat het minder wordt of de kwetsbaarheid blijft, is natuurlijk altijd aanwezig. Het is een lastig dilemma, waar ik flink wat uren zoet mee ben geweest."

In overleg met zijn ploeg heeft Kramer nu wel voor een operatie gekozen. "Alles afwegende durven we deze stap te zetten, omdat we denken dat er grote kans is dat hij hiermee beter en vooral stabieler zal kunnen presteren", aldus Jac Orie, de coach van Kramer.

De stayer kende afgelopen winter - mede door de rugklachten - een teleurstellend seizoen. Hij plaatste zich voor het eerst in zijn carrière niet voor een EK allround en eindigde bij de WK afstanden in Heerenveen slechts negentiende. Vlak voor die race viel hij bijna achterover door de pijn in zijn rug. "In de eerste ronde verkrampte mijn hele lijf. Dan wordt het moeilijk schaatsen."

Kramer gaat eind deze maand met zijn ploeg gewoon op trainingskamp naar het Italiaanse Collalbo. Daar zal hij verder aan zijn herstel werken.