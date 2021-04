De Nederlandse langebaanschaatsers kunnen komende zomer twee weken eerder dan gepland beginnen met trainen in Thialf. De sporters zijn niet vanaf begin juli, maar al per 21 juni welkom op het zomerijs.

Eigenlijk zou Thialf op 5 juli opengaan, maar vanuit de topteams kwam het nadrukkelijke verzoek om al eerder de trainingen te kunnen oppakken. Dat past voor de meeste ploegen beter in de planning voor het olympische seizoen. Voor de kosten van de extra ijsuren hebben alle betrokken partijen de handen ineengeslagen.

"Het is echt een gezamenlijke inspanning geworden", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Topteams betalen mee, NOC*NSF neemt een deel van de kosten op zich en ook de KNSB draagt bij. Met het resultaat ben ik hartstikke blij, want juist in een olympisch seizoen wil je op geen enkel vlak concessies doen."

Ook Thialf-directeur Marc Winters is tevreden over het akkoord. "Niet alleen het gegeven van twee weken extra ijs is positief, maar vooral het snelle schakelen tussen alle partijen onderstreept de goede samenwerking."

'Het was even wat duwen en trekken'

Voor de twee extra weken geldt dat het ijs alleen benut kan worden door de topteams die hieraan hebben meebetaald. Dat zijn Jumbo-Visma, Reggeborgh, Zaanlander en Worldstream. Onder meer de opleidingsploegen vallen buiten de boot.

"Het was even wat duwen en trekken, maar samen zijn we eruit gekomen", aldus coach Jac Orie van Jumbo-Visma. "En dat is mooi, want twee weken extra ijs in de zomer is voor onze planning enorm belangrijk."

De Olympische Winterspelen van 2022 worden van 4 tot en met 20 februari in Peking gehouden. De Nederlandse schaatsers strijden in de maanden daarvoor voor de tickets voor het grootste sportevenement ter wereld.