Peter Mueller keert na anderhalf jaar terug in het schaatsen. De succesvolle maar ook omstreden Amerikaan is dinsdag door de Duitse bond DESG vastgelegd als coach van de sprinters.

"Het aantrekken van Peter Mueller is een enorme overwinning voor de DESG", zegt adviseur en oud-sprinter Samuel Schwarz op de site van de Duitse bond. "Iedereen gaat profiteren van de ervaring van Mueller. Hij is een belangrijke schakel op de weg naar nieuwe successen van de Duitse schaatsers."

De 66-jarige Mueller, die in 1976 de eerste olympisch kampioen werd op de 1.000 meter, is al decennialang een succesvolle coach. In Nederland leidde hij onder anderen Marianne Timmer, Jan Bos en Gianni Romme naar medailles bij Spelen en WK's.

De Amerikaan staat echter ook bekend om zijn harde trainingsmethoden en is niet van onbesproken gedrag. In 2009 diende de Noorse Maren Haugli een klacht in tegen de toenmalige bondscoach omdat hij seksueel getinte opmerkingen richting haar zou hebben gemaakt. Mueller bood zijn excuses aan, maar werd ontslagen door de Noorse bond.

Muellers laatste baan in het schaatsen was als bondscoach van de Finnen. Daar moest hij eind 2019 vertrekken, omdat een aantal rijders niet meer met hem wilde werken.

Peter Mueller (rechts) met Gianni Romme in 2000. Foto: ANP

Gedoe bij de Duitse bond

Mueller heeft al ervaring in het Duitse schaatsen. Hij was tussen 1988 en 1991 bondscoach bij onze oosterburen en van 2016 tot 2018 stond hij Claudia Pechstein bij.

Bij de Duitse sprinters zijn Joel Dufter en Nico Ihle de belangrijkste troeven voor succes volgend jaar bij de Olympische Winterspelen van Peking. Dufter was begin dit jaar nog boos dat het contract van de vorige sprintcoach, Danny Leger, niet werd verlengd.

Sinds het aantreden vorig jaar van Matthias Grosse, de partner van Pechstein, als voorzitter van de DESG is er veel veranderd bij de bond. Grosse heeft daar intern en extern ook flink wat kritiek voor gekregen.