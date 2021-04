De Nederlandse schaatsers kunnen vanaf 5 juli terecht op het zomerijs in Thialf. Dat is drie weken eerder dan een jaar geleden, maar volgens topploeg Jumbo-Visma is de startdatum nog steeds veel te laat in een olympisch seizoen.

"Ik had goede hoop dat we er dit jaar wél in zouden slagen om vanaf half juni over zomerijs in Thialf te beschikken", aldus Jumbo-Visma-coach Jac Orie vrijdag. "Helaas blijkt dat niet het geval."

"We staan aan de vooravond van een zeer belangrijk olympisch seizoen", vervolgt de Hagenaar. "Als ploeg doen wij er alles aan om ons daar zo optimaal mogelijk op voor te bereiden. Vanaf half juni het ijs op kunnen, is een belangrijk onderdeel van die voorbereiding."

Vorig jaar was er ook al veel te doen om het zomerijs in Thialf. Normaal gesproken ligt er eind juni al ijs in het stadion in Heerenveen, maar door financiële problemen was het aanleggen van zomerijs aanvankelijk niet mogelijk. Pas na druk van kritische schaatsers, onder wie Sven Kramer, kon er vanaf 27 juli in eigen land op het ijs getraind worden door de Nederlanders.

"Ik vind het armoedig dat wij op 1 juli naar Inzell moeten uitwijken, omdat wij het als prominent schaatsland niet voor elkaar kunnen krijgen om gewoon in Nederland zomerijs neer te leggen", zei Kramer een jaar geleden.

Schaatscomplex Thialf kampt met financiële problemen. Schaatscomplex Thialf kampt met financiële problemen. Foto: ANP

KNSB juist blij met eerdere startdatum

De schaatsbond is juist blij dat er drie weken eerder dan vorig jaar al ijs in Thialf ligt. "Het is goed dat onze topsporters enkele weken extra hebben om zich in eigen land, op vertrouwd ijs te kunnen voorbereiden op het olympisch seizoen", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

"In goed overleg met de KNSB hebben we nu vlot afspraken kunnen maken over het zomerijs", aldus Thialf-directeur Marc Winters. "Dit is ook precies hoe we dit in de toekomst willen doen: met onze topsportpartners vroegtijdig structurele afspraken maken. Niet alleen voor het zomerijs, maar ook voor topsportijs voor het gehele seizoen."

De Olympische Winterspelen van 2022 worden gehouden in Peking en staan van 4 tot en met 20 februari op het programma.