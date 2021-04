Reina Anema heeft woensdag een verrassende transfer gemaakt. De 27-jarige schaatsster verhuist van het kleine Team FrySk naar Jumbo-Visma. Coach Jac Orie heeft zijn ploeg voor de olympische winter nu rond.

Anema, die voor twee jaar heeft getekend bij Jumbo-Visma, trainde al jaren onder Siep Hoekstra bij Team FrySk. Ze is een vaste waarde in de Nederlandse (sub)top, maar plaatste zich nog nooit voor een EK of WK.

Afgelopen seizoen pakte de Friezin haar eerste medailles op NK's (brons bij het NK allround en zilver op de 3.000 en 5.000 meter bij de NK afstanden) en dat levert haar nu een mooie transfer op.

"Ik vind het heel bijzonder dat ik de komende twee seizoenen voor het beste schaatsteam ter wereld uit mag komen", zegt Anema op de site van Jumbo-Visma. "Toen Jac mij belde en vertelde dat ze een extra dame voor de allroundtrein zochten, was ik eerlijk gezegd een beetje verrast. Ik had niet verwacht dat er nog veranderingen in de ploeg zouden plaatsvinden."

Volgens Orie is Anema een goede versterking voor de vrouwenploeg, die verder bestaat uit Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Joy Beune. "Ik denk dat Anema haar plafond nog lang niet heeft bereikt. Er zit nog veel rek in haar prestaties."

Anema is de derde aanwinst voor Jumbo-Visma, na allrounder Beau Snellink en sprinter Tijmen Snel. Hein Otterspeer vertrok naar Team Reggeborgh.