Rutger Tijssen gaat als coach aan de slag bij Team Worldstream. De voormalige programmamanager van TalentNED zal naast Kosta Poltavets aansluiten bij de schaatsploeg van onder anderen Jutta Leerdam en Koen Verweij.

Poltavets heeft de 47-jarige Tijssen zelf benaderd om coach te worden bij Team Worldstream. De twee kenden elkaar uit de schaatswereld en hadden regelmatig contact, maar het aanbod kwam desondanks als een verrassing voor Tijssen.

"Ik zei tegen hem dat ik er later op terug zou komen. Ik merkte dat ik er een glimlach op mijn gezicht van kreeg en mijn vrouw zag ook een bepaalde energie bij me. Ze zei ook meteen: 'Ga het nou maar doen.' Dat was voor mij heel belangrijk."

"Ik merkte de afgelopen jaren dat ik het coachvak wel begon te missen", verklaart Tijssen zijn terugkeer als coach. "Als ik mezelf de vraag stelde wat ik het liefst wilde doen, kwam ik erop uit dat ik het leuk vind om met mensen te werken. Die omgeving heb ik nu gevonden en daar kijk ik erg naar uit."

Tijssen was eerder coach van onder anderen Bart Swings bij Team Stressless en Linda de Vries bij Team Liga. Ook was hij tussen 2012 en 2014 assistent-coach bij TVM. Een maand geleden werd bekend dat zijn contract bij TalentNED niet zou worden verlengd.

De komst van Tijssen heeft gevolgen voor de rol van Jan Bos bij Team Worldstream. Hij stopt als assistent-trainer en wordt adviseur van Poltavets en Tijssen.