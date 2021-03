Lindsay van Zundert is dolgelukkig met haar zestiende plek op de WK kunstrijden in Stockholm. De zestienjarige Brabantse zette in Stockholm de beste prestatie van een Nederlandse vrouw neer sinds het brons van Dianne de Leeuw in 1976.

"Het ging heel goed, eigenlijk boven verwachting", zei Van Zundert vrijdag na haar vrije kür, waarin ze met een dik persoonlijk record van 116,78 punten vijftiende werd. "Dit had ik nooit verwacht."

De kunstrijdster uit Etten-Leur had vooraf uitgesproken zich te willen plaatsen voor de vrije kür. Dat deed ze woensdag met de 24e plaats. Door haar foutloze vrije kür met zes drievoudige sprongen klom ze naar de zestiende plek in de eindstand.

"Ik heb in de eerste plaats genoten", zei Van Zundert. "Ik heb er heel hard voor gewerkt om hier te komen. Ik hoopte me te kunnen plaatsen voor de finale en toen dat was gelukt, hoopte ik een goede vrije kür te rijden. Dat is ook gelukt. Ik ga met opgeheven hoofd naar huis en ben trots op mezelf."

De WK-debutante heeft haar historische prestatie nog niet echt gevierd, maar dat komt als ze thuis is, zegt ze. "Daarna gaan we werken aan volgend seizoen."

Van Zundert moest zowel bij de korte kür als bij de vrije kür als eerste het ijs op, maar dat leek haar niet veel uit te maken. "Nee, ik had ook vandaag geen last van de zenuwen. Ik ging het ijs op met het gevoel: ik kan het en het komt goed."