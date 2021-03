Lindsay van Zundert heeft vrijdag de beste Nederlandse prestatie bij een WK kunstrijden in 37 jaar neergezet. De zestienjarige debutant steeg door een persoonlijk record in de vrije kür van de 24e naar de 16e plaats in Stockholm.

Van Zundert mocht als eerste starten bij de vrije kür en de jury waardeerde haar foutloze optreden met onder meer zes drievoudige sprongen met een score van 116,78 punten. Daarmee was ze heel knap de nummer vijftien in de stand van alleen de vrije kür.

De jonge Brabantse verraste woensdag al met een 24e plaats na de korte kür. Dat was precies genoeg voor plaatsing voor de vrije kür.

Met een totaal van 174,50 punten haalde Van Zundert nog acht concurrenten in. De zestiende plek van Van Zundert is de beste uitslag van een Nederlander bij de WK kunstrijden sinds de veertiende plaats van het ijsdansduo Marianne van Bommel en Wayne Deweyert in 1984.

De laatste Nederlandse vrouw die het beter deed dan Van Zundert, was Dianne de Leeuw (brons in 1976). Met De Leeuw (1975) en Sjoukje Dijkstra (1962, 1963 en 1964) ging de wereldtitel vier keer naar Nederland.

Het goud ging vrijdag naar de pas zestienjarige Anna Shcherbakova met een totaalscore van 233,17. Het podium was volledig Russisch, met verder Elizaveta Tuktamysheva (zilver) en Alexandra Trusova (brons). De Belgische Loena Hendrickx, die traint met Van Zundert, werd vijfde.

Lindsay van Zundert schaatste een foutloze vrije kür. Foto: ANP

Historisch WK voor Nederland

Van Zundert heeft door haar zestiende plaats voldaan aan de internationale eis voor deelname aan de Olympische Winterspelen van 2022. NOC*NSF eist echter een plek bij de beste twaalf op een WK, waardoor het nog onzeker is of de Nederlandse mag meedoen in Peking.

Het is in meerdere opzichten een historisch WK kunstrijden voor ons land. Met Daria Danilova en Michel Tsiba deed er voor het eerst een Nederlands duo mee aan het paarrijden en Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen waren het eerste Nederlandse koppel in 37 jaar dat in het ijsdansen uitkwam.

Danilova/Tsiba en Verhaegh/Van Geffen plaatsten zich niet voor de vrije kür of vrije dans.