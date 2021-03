De meewind in Thialf heeft slechts een minimaal effect gehad. Dat concludeert de Technische Universiteit Delft uit onafhankelijk onderzoek naar het luchtcirculatiesysteem in het Friese schaatsstadion. De experts dringen wel aan op verder onderzoek.

De TU Delft heeft vastgesteld dat het veelbesproken systeem met aan afwijkende afstelling van de luchtroosters een luchtstroom veroorzaakt van 0,5 kilometer per uur. Dat staat gelijk aan windkracht 0 in de buitenlucht en is daarom verwaarloosbaar.

Afgelopen winter ontstond er commotie, nadat er razendsnelle tijden werden geklokt in Heerenveen. Zo reed de Zweed Nils van der Poel een wereldrecord op de 10 kilometer bij de WK Afstanden. Daarnaast scherpten Patrick Roest (5.000 meter) en Irene Schouten (3.000 meter) het baanrecord flink aan.

Na kritiek van schaatsers besloot Thialf een onafhankelijk onderzoek door de TU Delft te laten uitvoeren. "De waardes zijn heel klein", meldt aerodynamica-onderzoeker Alexander Spoelstra van de TU Delft. "Echter kunnen, zeker in topsport, kleine waardes een grote impact hebben."

Nils van der Poel juicht na zijn wereldrecord op de 10.000 meter in Thialf. Nils van der Poel juicht na zijn wereldrecord op de 10.000 meter in Thialf. Foto: Pro Shots

TU Delft dringt aan op verder onderzoek

Hoewel de gemeten meewind binnen de norm van de NOC*NSF valt, adviseert Spoelstra om dit eerste onderzoek aan te vullen met een vervolgonderzoek. "De luchtstroming is nu op één specifieke plek op de ijsbaan gemeten. Het is belangrijk om nog te weten of de gemeten luchtstroming constant is langs de hele baan."

Daarnaast adviseert de onderzoeker om ook andere factoren onder de loep te nemen, zoals een gecreëerde luchtstroom door andere schaatsers op de baan of door het publiek. "Die invloed zou weleens net zo groot kunnen zijn."

Bovendien wil Spoelstra het vervolgonderzoek breder trekken. "Het zou nuttig zijn om het vervolgonderzoek niet te beperken tot Thialf alleen. Als andere ijsbanen waar internationale wedstrijden gereden worden ook worden meegenomen, zet dat de uitkomsten in perspectief en zou dat een eerste stap kunnen zijn naar normering in de schaatssport."