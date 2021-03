Beau Snellink schaatst de komende twee seizoenen voor Jumbo-Visma. Het negentienjarige talent beleefde afgelopen winter zijn doorbraak, met onder meer de wereldtitel op de ploegenachtervolging.

"Ik besef nog niet helemaal dat ik voor de beste schaatsploeg ter wereld uit mag gaan komen", zegt Snellink vrijdag op de site van Jumbo-Visma. "Natuurlijk heb ik deze overstap te danken aan mijn goede resultaten van afgelopen seizoen, maar het blijft bizar."

De allrounder, die overkomt van TalentNED, was een van de revelaties van het afgelopen schaatsseizoen. Hij eindigde als zesde bij het NK allround en reed eind december bij het WK-kwalificatietoernooi dikke persoonlijke records op de 1.500 (twintigste), 5.000 (zevende) en 10.000 meter (zesde).

Bondscoach Jan Coopmans nam Snellink enigszins verrassend op in de WK-selectie voor de ploegenachtervolging en na een afmelding van Sven Kramer werd het talent samen met Jumbo-Visma-schaatsers Patrick Roest en Marcel Bosker wereldkampioen in Thialf.

"Om eerlijk te zijn, heb ik mezelf vorig seizoen verbaasd", aldus Snellink. "Ik had niet verwacht zoveel progressie te boeken. Natuurlijk ben ik blij dat het is gebeurd, maar het voelt nog een beetje alsof ik in een droom leef. Deze overstap is wel de kers op de taart."

Coach Jac Orie heeft hoge verwachtingen van zijn tweede aanwinst voor volgend seizoen, na de 23-jarige sprinter Tijmen Snel. "Ik ben ervan overtuigd dat Beau uit kan groeien tot een absolute topper."