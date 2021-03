Hein Otterspeer vertrekt na zeven jaar bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma. De regerend Nederlands kampioen sprint stapt over naar Team Reggeborgh en keert zo een klein jaar voor de Winterspelen van Peking terug bij coach Gerard van Velde.

De 32-jarige Otterspeer, die tussen 2011 en 2014 bij APPM en beslist.nl al samenwerkte met Van Velde, heeft een contract voor twee jaar getekend bij Team Reggeborgh.

"Ik was na zeven jaar toe aan een nieuwe uitdaging en een frisse aanpak. Ik ben ooit ook begonnen bij Gerard van Velde en we hebben altijd goed contact gehouden", zegt de Zuid-Hollander dinsdag in een persbericht.

Het was voor Otterspeer geen gemakkelijke keuze om na zo'n lange periode te vertrekken bij coach Jac Orie. "Maar dit is voor mij de beste weg naar het olympisch podium."

"We willen allemaal olympisch goud, ik ook. Met die gedachte sta ik iedere dag op. Ik heb fantastische tijden en successen bij Jumbo gekend, maar nu is het tijd voor een andere weg in mijn carrière. Ik volg mijn hart."

Hein Otterspeer werd afgelopen november voor de derde keer Nederlands kampioen sprint. Hein Otterspeer werd afgelopen november voor de derde keer Nederlands kampioen sprint. Foto: Pro Shots

Otterspeer wordt herenigd met Nuis

Otterspeer behoort al tien jaar tot de (nationale) sprinttop en heeft flink wat medailles in zijn prijzenkast liggen. Zo won hij onder meer zilver (2015) en brons (2013) bij het WK sprint. De drievoudig Nederlands sprintkampioen heeft echter nog nooit meegedaan aan de Spelen.

Een jaar geleden waren er ook flink wat transfers tussen de ploegen van Orie en Van Velde. Kjeld Nuis ging van Jumbo-Visma naar Team Reggeborgh en Kai Verbij en Dai Dai N'tab bewandelden de omgekeerde weg.

Reggeborgh wordt komend seizoen ook uitgebreid met de talenten Stefan Westenbroek en Marrit Fledderus. Toppers Nuis, Ireen Wüst, Ronald Mulder en Femke Kok blijven bij de ploeg van Van Velde.