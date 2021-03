Itzhak de Laat bewees afgelopen weekend bij de WK shorttrack in Dordrecht dat hij een wereldtopper kan zijn, maar ook dat zijn bescheidenheid hem nog in de weg zit. Met nog elf maanden tot de Olympische Spelen van Peking moet de 26-jarige Nederlander uitvinden hoe hij meer een killer wordt.

Vraag Jeroen Otter naar het zwakke punt van De Laat en de bondscoach van de Nederlandse shorttrackers begint over de 100 meter in de atletiek. Hoe de mannen daar voor de start als een groep zilverruggen op een rij staan en elkaar proberen te imponeren, om zo uit te stralen: deze race is voor mij.

"In onze sport gebeurt dat eigenlijk ook", aldus Otter. "Misschien doet een shorttracker het door een bepaalde arrogantie uit te stralen, of juist rust. Maar het idee is hetzelfde: het gaat om het geloof dat je aan de start staat om te winnen. Itzhak is hartstikke goed, maar hij moet dat aspect nog meer ervaren. Hij moet een keer een wedstrijd helemaal naar zich toe trekken."

De Laat heeft de afgelopen twee jaar de rol van kopman van de Nederlandse mannenploeg overgenomen van Sjinkie Knegt - hij is niet voor niks de laatste man in het relayteam - maar hij toont nog niet altijd dezelfde winnaarsmentaliteit als zijn illustere landgenoot.

Zo maakte hij zaterdag in Dordrecht indruk door op de 1.500 meter zijn eerste individuele WK-finale te halen en daarin zilver te pakken, maar toch bleef (ook bij hemzelf) het gevoel hangen dat hij een kans op goud had verspeeld. Zondag nam De Laat in de kwartfinales van de 1.000 meter te weinig initiatief, waardoor hij voortijdig werd uitgeschakeld en uiteindelijk net naast een medaille greep in het allroundklassement (vijfde).

"In beide races reed ik wat besluiteloos op de tweede plek", aldus De Laat. "Dat is een beetje de 'oude' Itzhak, iemand die met twijfels schaatst. Ik durfde niet echt een inhaalactie op te zetten op de rijder die aan de leiding reed en keek vooral naar achteren. Dan schaats je toch wat met angst, word je te passief en heb je het niet meer in eigen hand. Ik had gewoon op kop moeten zitten."

Slotrijder Itzhak de Laat leidde de Nederlandse ploeg naar de wereldtitel op de relay. Slotrijder Itzhak de Laat leidde de Nederlandse ploeg naar de wereldtitel op de relay. Foto: Pro Shots

'Knegt en Schulting zijn van zichzelf meer killers'

De Laat heeft in zijn ploeg voldoende goede voorbeelden om zich heen, want naast Knegt is ook Suzanne Schulting een echte killer op het ijs. "Suzanne en Sjinkie hebben dat wat meer van zichzelf, terwijl ik het wat moeilijker vind", zegt de geboren Leeuwarder. "Ik doe er wel echt mijn best voor, maar het kost me moeite."

De Laat lacht even als hem wordt gevraagd hoe je een killer wordt. "Misschien ben ik daar zelf ook nog niet helemaal achter. Het blijkt in ieder geval dat het niet alleen een kwestie is van een bepaald knopje omdraaien."

"Ik denk wel dat ik de afgelopen twee jaar grote stappen heb gezet en meer zelfvertrouwen heb opgedaan. De EK van vorig jaar (waar hij zilver won op de 1.500 meter en vierde werd in het eindklassement, red.) hebben wat dat betreft mijn ogen echt geopend. Ik weet dat ik sterk genoeg ben, maar het is ook gewoon een kwestie van meer grote finales rijden. Ik heb dit weekend weer gezien waar mijn valkuilen liggen, dat hoop ik mee te nemen naar volgend seizoen. En dat moet dan mooie dingen opleveren in Peking."

Otter twijfelt niet aan de mogelijkheden van zijn pupil. "Itzhak is anders dan anderen, hij doet het op de manier waarvan hij denkt dat die bij hem past. Ik denk dat er bij hem echt sprake is van een sneeuwbaleffect. Hoe meer medailles hij gaat pakken, hoe groter die sneeuwbal wordt en uiteindelijk zal hij een van de grootste concurrenten van de allerbeste shorttrackers ter wereld worden."