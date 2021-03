Suzanne Schulting presteerde dit weekend iets wat in de ruim veertigjarige historie van de WK shorttrack pas een keer eerder was voorgekomen in het vrouwentoernooi. De 23-jarige Nederlandse won al haar races in Dordrecht en bewees andermaal dat ze momenteel op eenzame hoogte staat.

Jeroen Otter had zondag voor de 3.000 meter superfinale een simpele boodschap voor Schulting. "Wees uniek. Win ook deze rit", zei de bondscoach van de Nederlandse ploeg tegen zijn kopvrouw.

Haast vanzelfsprekend kwam Schulting ook in haar dertiende race van het driedaagse toernooi als eerste over de streep, waarna ze even later met de Nederlandse ploeg ook wereldkampioen werd op de relay. Daarmee evenaarde de Friezin de prestatie van Sylvie Daigle in 1983. De Canadese won 38 jaar geleden in Tokio ook de 500, 1.000 en 1.500 meter, de 3.000 meter superfinale, het allroundklassement én de relay.

"Het zal heel lastig worden om dit nog te overtreffen", lachte Schulting, zittend in een stoel in de mixed zone van de Sportboulevard. "Ik zal me deze WK herinneren als een heel bijzonder toernooi. Ik ben ontzettend trots en blij."

De nu tweevoudig wereldkampioen allround pakte in januari bij de EK in Polen ook goud op de 500, 1.000 en 1.500 meter, maar vervolgens ging het mis bij de 3.000 meter superfinale. Schulting startte in Gdansk met het doel om Selma Poutsma te steunen in haar jacht op een podiumplek, maar dat mislukte door een duw aan haar ploeggenoot die beide Nederlandse vrouwen een straf opleverde.

"Bij de EK was ik te veel gefocust op het helpen van Selma", zei Schulting zondag. "Als je geen doel voor jezelf hebt, rijd je een beetje als een nietsnut in de rondte en kan je domme acties gaan maken. Daarom schaatste ik vandaag niet in dienst van Selma, maar wilde ik die superfinale ook winnen. En ja, daarbij hielp het wel dat Jeroen voor de start zei hoe bijzonder het zou zijn als dat zou lukken."

Suzanne Schulting gaat naar huis met vijf gouden medailles. Suzanne Schulting gaat naar huis met vijf gouden medailles. Foto: Pro Shots

Flink aantal toppers ontbrak in Dordrecht

Schulting had in Dordrecht het voordeel dat vanwege de coronapandemie een flink aantal sterke landen ontbraken, zoals Zuid-Korea en China. De Canadese kopvrouw Kim Boutin reisde ook niet af naar Nederland, waardoor de helft van de top tien van de WK van 2019 niet aan de start stond.

"Het is natuurlijk ontzettend knap wat Suzanne doet, ze is ongelooflijk goed", zei ploeggenoot Sjinkie Knegt. "Maar er was wel meer competitie voor haar geweest als iedereen er was geweest. Als je Zuid-Korea, China en Japan weghaalt, wordt de spoeling bij de vrouwen opeens wel heel dun."

Schulting benadrukte zondag nog maar eens dat ze het vooral heel jammer vond dat ze niet tegen alle toppers kon strijden in Dordrecht. "Ik weet niet of ik alle afstanden had kunnen winnen als de Aziaten er wel waren geweest", aldus de Friezin. "Maar ik denk dat ik het toernooi nog steeds naar me toe had kunnen trekken."