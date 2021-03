De Nederlandse shorttracksters hebben zondag voor een unicum gezorgd door de wereldtitel op de relay te pakken. Het is voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen het goud wonnen op dit onderdeel. Ook bij de mannen was de wereldtitel op de relay voor Nederland.

Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof rekenden op het ijs in Dordrecht af met Frankrijk (zilver), Italië (brons) en Rusland.

De Nederlandse vrouwen wonnen bij de WK eerder vier keer zilver en drie keer brons op de relay. Bij het vorige WK, in 2019, eindigde Nederland als vierde door een valpartij van Schulting in de finale.

Voor Schulting betekende de winst op de relay haar vijfde gouden medaille op dit WK. De 23-jarige Friezin was eerder al de beste op de 500 meter, de 1.000 meter, de 1.500 meter, waardoor ze de allroundwereldtitel met succes prolongeerde. Schulting won ook nog de superfinale (3.000 meter), die niet meetelde als officiële afstand, maar alleen voor het allroundklassement.

De Nederlandse mannen wonnen eveneens het goud op de relay. Foto: ANP

Eerste goud op relay voor mannen sinds 2017

Ook bij de mannen was er goud voor de Nederlandse ploeg op de relay. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Jens van 't Wout waren te sterk voor Hongarije (zilver) en Italië (brons). Rusland is door een straf niet opgenomen in de uitslag.

Het is voor de derde keer in de geschiedenis dat de Nederlandse mannen, die individueel een tegenvallend toernooi reden, het goud veroveren op de relay. De laatste keer was in 2017 in Rotterdam. Destijds stonden Breeuwsma, Knegt, De Laat en Dennis Visser op het ijs.