Suzanne Schulting heeft zondag haar allroundwereldtitel in het shorttrack geprolongeerd. De 23-jarige Nederlandse bleef ongeslagen in Dordrecht door ook de 1.000 meter en de 3.000 meter superfinale te winnen.

Schulting won in de Sportboulevard alle twaalf individuele races die ze schaatste. Ze pakte zaterdag goud op de 1.500 en 500 meter. Na drie van de vier afstanden had ze zo'n grote voorsprong in het klassement, dat ze al niet meer in te halen was door de concurrentie.

De laatste vrouw die bij de wereldkampioenschappen shorttrack de 500, 1.000 en 1.500 meter én het allroundklassement won, was de Chinese Wang Meng in 2008.

In de finale van de 1.000 meter bleef Schulting haar Belgische trainingsgenoot Hanne Desmet voor. Het brons ging naar de Canadese Courtney Sarault. Selma Poutsma, de tweede Nederlandse in de eindstrijd, werd vierde. Xandra Velzeboer strandde in de kwartfinales.

Bij de 3.000 meter superfinale probeerde Schulting haar ploeggenoot Poutsma aan een plek op het eindpodium te helpen door de race te controleren. De Friezin kwam wederom als eerste over de streep, maar Poutsma greep net naast een medaille.

Sarault eindigde met 58 punten - 78 minder dan Schulting - op de tweede plek in het klassement. De Italiaanse Arianna Fontana (39) werd derde, vlak voor Poutsma (37 punten). Xandra Velzeboer kreeg een straf in de superfinale en sloot haar eerste WK af op de zesde plek.

Suzanne Schulting viert haar wereldtitel met Jeroen Otter. Foto: Pro Shots

Schulting al jaren onverslaanbaar op grote toernooien

Schulting is sinds de EK van twee jaar geleden in Dordrecht onverslaanbaar op grote toernooien. De olympisch kampioen op de 1.000 meter werd in 2019 voor het eerst allround wereldkampioen (de WK van 2020 ging niet door vanwege de coronapandemie) en is de Europees kampioen van 2019, 2020 en 2021.

Bij die laatste twee Europese kampioenschappen won ze ook de 500, 1.000 én 1.500 meter. Bij de WK van 2019 pakte Schulting brons op de 500 meter en goud op de 1.000 meter. Dat was de eerste wereldtitel uit haar carrière.

Voor Schulting was dit weekend vooral de gouden medaille op de 500 meter speciaal, aangezien ze haar afgelopen zomer plotseling overleden ploeggenoot Lara van Ruijven opvolgde als wereldkampioen.