Itzhak de Laat is zondag na flink wat gereken als vijfde geëindigd bij de WK shorttrack in Dordrecht. De Hongaarse broers Shaoang Liu (goud) en Sandor Shaolin Liu (zilver) vierden feest in de Sportboulevard.

De 26-jarige De Laat won zaterdag op de 1.500 meter zijn eerste WK-medaille (zilver) en begon de slotdag op de vierde plek in het allroundklassement. Hij verpestte zondag zijn goede uitgangspositie door op de 1.000 meter al te stranden in de kwartfinales.

In de afsluitende 3.000 meter superfinale probeerde De Laat nog wel van alles en hij kwam na een chaotische race ook als tweede over de streep, maar uiteindelijk kwam de Fries twee punten tekort voor het brons in het allroundklassement.

Shaoang Liu werd tweede op de 1.000 meter en had vervolgens aan een zesde plek in de superfinale genoeg voor zijn eerste wereldtitel. Sandor Shaolin Liu won de kilometer en stelde met een derde plaats op de 3.000 meter het zilver veilig.

De Rus Semen Elistratov eindigde met 44 punten als derde in het klassement, vlak voor de Franse winnaar van de superfinale Sébastien Lepape en De Laat (beiden 42 punten). Dylan Hoogerwerf kwam in de superfinale als vierde over de streep en sloot de WK af als de nummer acht.

Knegt maakt fout en mist ook finale 1.000 meter

Sjinkie Knegt, die een teleurstellend WK beleefde, werd op de 1.000 meter uitgeschakeld in de halve finales. Hij reed lang op de tweede plek, maar maakte in de slotfase een grote fout en kwam als vijfde en laatste over de streep.

De wereldkampioen van 2015 miste zaterdag ook de A-finales op de 1.500 en de 500 meter, nadat hij in zijn ogen twee keer een onterechte straf kreeg. Hij mocht niet meedoen aan de superfinale en eindigde het individuele toernooi op de veertiende plek.

Bij de vrouwen prolongeerde Suzanne Schulting haar wereldtitel. Op de relay ging het goud zowel bij de mannen als de vrouwen naar Nederland.