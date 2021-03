Over ongeveer twintig minuten beginnen de finales op de 1.000 meter. Bij de vrouwen staan Suzanne Schulting en Selma Poutsma in de finale, bij de mannen zien we geen Nederlanders terug. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf werden al in een eerder stadium uitgeschakeld. Dat geldt ook voor Xandra Velzeboer.