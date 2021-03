Sjinkie Knegt was zaterdag bij de WK shorttrack in Dordrecht woedend op de Nederlandse scheidsrechter Gjalt Biesma. De 31-jarige Fries vond dat hij zowel op de 1.500 als de 500 meter een onterechte straf kreeg van zijn provinciegenoot.

De schreeuw galmde luid en duidelijk door de lege Sportboulevard. "Gjalt!", riep Knegt in de richting van de scheidsrechter, nadat hij in de halve finale van de 500 meter voor de tweede keer in twee uur tijd een penalty had gekregen voor het afwijken van zijn lijn in een bocht en daarmee het hinderen van een tegenstander.

"Hij zal me wel gehoord hebben. Maar hij reageerde niet", zei Knegt na afloop van de tweede WK-dag met een flauwe glimlach. "Ik ken Gjalt al heel lang en vond hem altijd een goede scheidsrechter, maar dat heeft hij in één dag helemaal naar de klote geholpen."

De allround wereldkampioen van 2015 kreeg in de halve finale van de 1.500 meter een penalty voor het hinderen van de Kazach Adil Galiakhmetov, waardoor hij zijn finaleplek kwijtraakte. Na de halve eindstrijd van de 500 meter werd hij bestraft voor een vergelijkbaar duel met de Canadees Charles Hamelin, waarbij beide shorttrackers onderuitgingen.

Volgens het Nederlandse kamp waren de acties van Knegt legaal volgens nieuwe regels die afgelopen zomer zijn ingevoerd. "Er staat sinds dit seizoen een blauwe lijn in het ijs op de rechte stukken", aldus Knegt. "Als je aan de binnenkant van die lijn komt en je bent niet echt voorbij je tegenstander, dan moet je remmen en de rijder aan de buitenkant voor laten gaan. Hartstikke duidelijk."

"Ben je met z'n tweeën buiten de blauwe lijn en ongeveer op gelijke hoogte bij de finishlijn, dan is het niet de bedoeling dat de rijder die aan de buitenkant zit in de bocht opeens naar binnen komt, want dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vroeger mocht dat, maar nu niet meer."

Sjinkie Knegt (in tweede positie) in actie op de 1.500 meter. Op de achtergrond de blauwe lijn op het rechte stuk. Sjinkie Knegt (in tweede positie) in actie op de 1.500 meter. Op de achtergrond de blauwe lijn op het rechte stuk. Foto: Pro Shots

'De scheidsrechter paste de oude regels toe'

Knegt zat bij de situaties met Galiakhmetov en Hamelin aan de binnenkant, zonder dat hij met zijn schaats over de blauwe lijn ging. In beide gevallen was er in de bocht contact met zijn tegenstander, maar volgens de Nederlander deed hij niets verkeerd.

"Gjalt paste de oude regels toe, dat kan gewoon niet", aldus Knegt. "Wij hebben afgelopen zomer met de Nederlandse ploeg drie uur in de schoolbanken gezeten om naar een powerpointpresentatie over de nieuwe regels te kijken. Halverwege lagen we allemaal te slapen, maar zo moet het wel. Gjalt heeft waarschijnlijk zijn huiswerk niet gedaan."

Bondscoach Jeroen Otter hamerde vooral op consistentie in de arbitrage. "Laten we er nou voor zorgen dat we met z'n allen precies begrijpen hoe we de regels gaan interpreteren, want het kan niet zo zijn dat iedereen het op een andere manier doet. Al kan dat ook deels komen doordat de scheidsrechters nog moeten wennen aan de regels en heel weinig wedstrijden hebben gehad deze winter."

Scheidsrechter Biesma werd na afloop ook om een reactie gevraagd op zijn beslissing, maar de Fries wilde of mocht niet reageren.

Sjinkie Knegt gaat samen met Charles Hamelin onderuit op de 500 meter. Sjinkie Knegt gaat samen met Charles Hamelin onderuit op de 500 meter. Foto: Pro Shots

'Ik schaatste supergoed'

Knegt kan zondag sportief revanche nemen voor zijn frustrerende tweede WK-dag. Met een goed resultaat op de 1.000 meter zou hij mogelijk zelfs nog mee kunnen doen om een podiumplaats in het eindklassement, aangezien de titelstrijd bij de mannen nog helemaal openligt.

"Ik heb nu heel lekker staan zeiken", zei Knegt met een lach. "Maar ik schaatste wel supergoed. Ik denk echt dat ik de 1.500 meter had kunnen winnen als ik die penalty niet had gekregen. Maar daar koop ik niks meer voor, ik moet nu gewoon zondag gaan knallen."