Voor Suzanne Schulting betekende haar gouden medaille zaterdag op de 500 meter bij de WK shorttrack in Dordrecht veel meer dan 'alleen' een wereldtitel. De 23-jarige Nederlandse wilde koste wat het kost haar vorig jaar juli overleden ploeggenoot Lara van Ruijven opvolgen als wereldkampioen op de kortste afstand.

"Deze 500 meter was voor mij een heel belangrijk doel", zei Schulting in de Sportboulevard met tranen in haar ogen. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt en ben er ontzettend trots op dat ik de wereldtitel in de ploeg heb gehouden. Er valt nu heel veel van mijn schouders af."

Van Ruijven werd twee jaar geleden in Sofia de eerste Nederlandse shorttrackster met een wereldtitel door goud te winnen op de 500 meter. Afgelopen zomer overleed de Zuid-Hollandse in een ziekenhuis in Perpignan op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-immuunziekte, nadat ze plotseling erg ziek was geworden tijdens een trainingskamp in Font Romeu.

Vlak nadat Schulting afscheid had genomen van haar goede vriendin, nam ze zich al voor dat ze dit seizoen wereldkampioen wilde worden op de 500 meter.

"Ik zat in de auto op de terugweg van Perpignan naar Font Romeu met mijn oordopjes in en terwijl we door de bergen reden dacht ik: dat wordt mijn hoofddoel", zei Schulting zaterdag in Dordrecht. "Het klinkt misschien raar, maar ik heb daar heel veel kracht en houvast uit gehaald."

De emoties van Suzanne Schulting vlak na de finish van de 500 meter. De emoties van Suzanne Schulting vlak na de finish van de 500 meter. Foto: Pro Shots

Schulting besprak plannen met heel weinig mensen

Schulting deelde haar doel met zo weinig mogelijk mensen. Ze vertelde het direct aan bondscoach Jeroen Otter en sprak er ook over met haar vriend, manager en ouders, maar bijvoorbeeld niet met haar ploeggenoten. "Het was een soort geheimpje zoals je dat als kind had", aldus Otter.

De afgelopen maanden werkte de olympisch kampioen op de 1.000 meter hard aan het verbeteren van haar 500 meter, traditioneel haar minste van de drie individuele afstanden in het shorttrack. Na ijstrainingen bleef ze regelmatig nog een kwartier langer om te werken aan de eerste bocht, ze bekeek veel filmpjes en trainde veel op de eerste halve ronde.

"Als je ergens beter in wil worden, is het uiteindelijk gewoon een kwestie van heel veel doen", aldus Schulting. "Het was soms ook een enorme frustratie, maar uiteindelijk heeft al dat harde werk wel geloond."

Suzanne Schulting viert haar wereldtitel met Jeroen Otter. Suzanne Schulting viert haar wereldtitel met Jeroen Otter. Foto: Pro Shots

'Deze herinnering blijft lang hangen'

De allround wereldkampioen van 2019 was zaterdag in Dordrecht in de kwart- en halve finale al oppermachtig en won de finale van de 500 meter van kop af aan, net als Van Ruijven twee jaar geleden. Direct na de finish kwamen alle emoties eruit en viel Schulting in de armen van Otter.

"Voor mij was dit de belangrijkste race van het weekend, er zat een ongelooflijke emotionele lading op deze finale", zei de bondscoach.

"Het verlies van Lara zit bij ons allemaal nog heel diep. Bij de een komt dat wat sneller naar boven dan bij de ander, maar op zo'n moment laat ik wel even een traan. Deze mooie herinnering zal nog heel lang blijven hangen."