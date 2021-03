Itzhak de Laat heeft zaterdag in Dordrecht voor het eerst in zijn loopbaan een individuele medaille gewonnen bij de WK shorttrack. De 26-jarige Nederlander pakte achter de ervaren Canadees Charles Hamelin zilver op de 1.500 meter.

De Laat probeerde Hamelin (36) nog in te halen in de slotronde van de finale van de 1.500 meter, maar de veelvoudig wereldkampioen en olympisch kampioen hield de Fries geroutineerd achter zich. De Rus Semen Elistratov eindigde als derde.

De Laat, die in januari bij de EK in Polen drie keer brons pakte (500 en 1.000 meter en allround), stond voor het eerst op een individueel WK-podium. "Achteraf had er misschien wel meer ingezeten, maar zilver is ook goed", aldus de Fries.

Minder dan een uur na de 1.500 meter-finale was er een domper voor De Laat. Hij stapte in de kwartfinales van de 500 meter op een blokje en ging onderuit. Daardoor pakte hij op de kortste afstand geen punten voor het allroundklassement.

Sjinkie Knegt pakte geen punten op de 1.500 meter. Foto: Pro Shots

Twee straffen voor boze Knegt

Sjinkie Knegt mocht niet meedoen aan de finale van de 1.500 meter. De wereldkampioen allround van 2015 kwam in de halve finales vlak achter De Laat als tweede over de streep, maar hij moest zijn finaleplek inleveren vanwege een penalty. De wereldkampioen van 2015 werd gestraft voor het hinderen van de Kazach Adil Galiakhmetov.

Ook op de 500 meter lukte het Knegt niet om de finale te bereiken. De Fries ging in zijn halve finale onderuit en nam Hamelin mee in zijn val. De zeer boze Knegt kreeg ook nog een penalty.

Dylan Hoogerwerf werd op de 1.500 meter door een val en een straf uitgeschakeld in de halve finales. De sprinter bereikte op de 500 meter wel de eindstrijd.

Bij de WK shorttrack telt een goudenmedaillewinnaar op een individuele afstand als officiële wereldkampioen. De belangrijkste titel van dit weekend gaat naar de winnaar van het allroundklassement na vier afstanden. Op de 1.500 en 500 meter van zaterdag en de 1.000 meter en 3.000 meter superfinale van zondag zijn punten te verdienen voor de top acht.