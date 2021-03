Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de WK shorttrack in Dordrecht voor het eerst in haar carrière de wereldtitel op de 1.500 meter veroverd. De pas negentienjarige WK-debutant Xandra Velzeboer schaatste knap naar het brons.

Schulting was wederom veel te sterk voor de concurrentie. De regerend wereldkampioene allround nam met nog vijf rondes te gaan de kop over van Velzeboer en ontwikkelde vervolgens zo'n hoog tempo, dat niemand haar meer kon inhalen.

Velzeboer reed een sterke race in haar eerste WK-finale, maar werd in de laatste meters nog wel net ingehaald door de Canadese Courtney Sarault, die zilver won. Selma Poutsma, de derde Nederlandse in de finale van de 1.500 meter, ging in de slotfase van de race onderuit en eindigde als zesde.

Schulting won vrijdag haar drie races op de kwalificatiedag in Dordrecht en was zaterdag ook oppermachtig in haar halve finale van de 1.500 meter. Ze kwam met een straatlengte voorsprong op Poutsma (tweede) en Velzeboer (derde) over de streep.

Suzanne Schulting viert haar wereldtitel op de 1.500 meter met nummer drie Xandra Velzeboer. Suzanne Schulting viert haar wereldtitel op de 1.500 meter met nummer drie Xandra Velzeboer. Foto: Pro Shots

Schulting doet goede zaken in allroundklassement

Bij de WK shorttrack telt een goudenmedaillewinnaar op een individuele afstand als officiële wereldkampioen. De belangrijkste titel van dit weekend gaat naar de winnaar van het allroundklassement na vier afstanden.

Op de 1.500 en 500 meter van zaterdag en de 1.000 meter en 3.000 meter superfinale van zondag verdient de top acht punten. Schulting deed met goud op de 1.500 meter zeer goede zaken.

Bij de vorige WK, twee jaar geleden in Sofia, ging de overall wereldtitel voor het eerst naar Schulting. De Friezin won in Bulgarije ook de 1.000 meter. Dat was het eerste WK-goud uit haar carrière. Inmiddels is de olympisch kampioene op de 1.000 meter ook drievoudig Europees kampioene allround.