Sjinkie Knegt is bepaald niet blij met scheidsrechter op het WK shorttrack, zo vertelt hij bij de NOS na zijn penalty in de halve finale op de 500 meter. "Hij is niet capabel om het WK te fluiten. Hij past gewoon de oude regels toe, in plaats van de nieuwe regels. Ik word hier gewoon zwaar benadeeld. Ik rijd goed, maar als de scheids niet capabel is..."