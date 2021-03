Na de voor Nederland succesvolle halve finales bij de vrouwen, is het nu tijd voor de halve finales op de 1.500 meter bij de mannen. In de eerste halve finale, die inmiddels onderweg is, doen nog geen Nederlanders mee. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zitten in de tweede halve finale, terwijl Dylan Hoogerwerf in de derde en laatste halve finale in actie komt.