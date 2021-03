Suzanne Schulting heeft vrijdag zoals verwacht geen problemen gekend bij de kwalificatiedag van de WK shorttrack. De titelverdediger won in Dordrecht haar drie races en plaatste zich op alle afstanden voor de finalerondes van zaterdag en zondag.

Op de eerste WK-dag is er traditioneel nog niks te winnen. In de heats stond alleen plaatsing voor de halve finales (1.500 meter) of kwartfinales (500 en 1.000 meter) op het spel.

Schulting begon met een bijzondere race, want ze zat op de 1.500 meter in een heat met Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, de andere twee Nederlandse deelnemers in de Sportboulevard. Schulting won met een voorsprong van bijna een seconde op Poutsma, die zich net als nummer drie Velzeboer wel kwalificeerde voor de halve finales.

Op de 500 meter was Schulting in haar heat meer een seconde sneller dan de Russische Ekaterina Efremenkova, die als tweede eindigde. Minder dan een uur later won de Friezin ook haar race op de 1.000 meter. Daarin was Schulting een halve seconde rapper dan de Italiaanse Arianna Fontana, een van haar grootste concurrenten voor de wereldtitel.

Poutsma en Velzeboer plaatsen zich voor finalerondes

Poutsma en Velzeboer werden beiden eerste in hun heat op de 500 meter en tweede op de 1.000 meter en mogen in het weekend ook op alle afstanden terugkomen voor de finalerondes.

Schulting werd twee jaar geleden in het Bulgaarse Sofia voor het eerst wereldkampioen. De WK van vorig jaar in Seoel werd afgelast vanwege de coronapandemie.

De mannen rijden vrijdagmiddag hun kwalificatieraces.