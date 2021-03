In het stadion waar hij iets meer dan een jaar geleden zijn rentree maakte na zijn ongeluk met een houtkachel, begint Sjinkie Knegt vrijdag aan zijn eerste WK shorttrack sinds 2018. De wereldkampioen van 2015 gelooft dat hij in Dordrecht mee kan doen om de medailles.

Hij is te nuchter om sentimenteel te worden als hij de Sportboulevard inloopt. "Ik moet niet te veel denken aan mijn rentree, dat gaat me niet helpen om een goed WK te rijden. Ik ben hier ook weleens van het ijs afgedragen, daar denk ik ook niet aan", zegt Knegt met een grote glimlach.

Toch verbergt de 31-jarige Fries niet dat hij het bijzonder vindt om de wereldkampioenschappen in eigen land te mogen rijden. Het was immers na zijn ongeluk twee jaar geleden, waarbij hij ernstige brandwonden opliep, allesbehalve vanzelfsprekend dat hij zou terugkeren op topniveau.

"Ik ben er trots op dat ik me na een periode van ellende toch weer in de selectie heb weten te schaatsen. Dat bevestigt dat ik het nog een beetje kan. Ik heb ontzettend veel zin in het toernooi."

Knegt zit nog steeds niet op het niveau van voor zijn ongeluk, toen hij zonder twijfel tot de allerbeste shorttrackers ter wereld hoorde. Maar bij de EK van eind januari in het Poolse Gdánsk liet 'de Schicht uit Bantega' met een bronzen medaille op de 1.500 meter en een achtste plek in het allroundklassement zien dat hij een jaar voor de Olympische Spelen van Peking op de goede weg zit.

"Sjinkie is echt bizar goed bezig", zegt Daan Breeuwsma, al meer dan een decennium ploeggenoot van Knegt. "Het is nog niet als vanouds, hij heeft nog wel een zomer flink investeren nodig om conditioneel weer op 100 procent te komen. Maar als je bedenkt dat het in eerste instantie voor iedereen afwachten was of hij nog wel kon sporten, is het bijzonder hoe goed hij nu alweer is."

Sjinkie Knegt werd in 2015 wereldkampioen in Moskou. Foto: ANP

'Wil op 1.000 en 1.500 meter meedoen om te prijzen'

Knegt erkent zelf ook dat hij nog beter kan en moet. "Het was ook gek geweest als ik nu alweer helemaal terug zou zijn. Mijn start is vooral om te janken, dat moet echt beter. Maar dat is ook wel logisch, aangezien ik me de afgelopen twee jaar vooral gefocust heb op weer lekker schaatsen en in conditie komen."

De winnaar van olympisch zilver op de 1.500 meter verwacht dat hij bij de WK weer wat beter zal zijn dan zes weken geleden bij de EK. "De trainingen voelen goed, ik denk dat ik fit ben en conditioneel een stapje heb gezet. Mijn doelstelling is om op de 1.000 en 1.500 meter mee te doen om de prijzen. En daarna kijken we wel wat dat waard is voor het allroundklassement."

De WK in de lege Sportboulevard in Dordrecht start vrijdag om 10.35 uur met de kwalificatieraces voor de vrouwen. Knegt mag zich vanaf 14.20 uur op achtereenvolgens de 1.500, 500 en 1.000 meter proberen te plaatsen voor de finalerondes van zaterdag en zondag.