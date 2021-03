Anna Seidel kan topfavoriete Suzanne Schulting komen weekend in Dordrecht niet uitdagen in de strijd om de wereldtitel shorttrack. De Duitse is zwaar geblesseerd geraakt bij een trainingsongeluk.

De 22-jarige Seidel heeft daarbij haar scheen- en kuitbeen gebroken, meldt ze dinsdag bij een foto op Instagram waar ze te zien is in een ziekenhuisbed.

"Ik werd wakker uit een narcose nadat ze mijn botten weer recht hadden gezet", schrijft ze. "Naar omstandigheden gaat het goed, maar ik kan dit weekend niet schaatsen."

Seidel is niet de eerste concurrente die titelverdediger Schulting ziet wegvallen. Eerder meldde de Canadese Kim Boutin zich al af, terwijl de ploegen van Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië helemaal niet naar Nederland komen.

Seidel pakte vorige maand bij de EK zilver in het eindklassement achter Schulting. Ze veroverde tijdens dat toernooi in Gdansk ook zilver en brons op respectievelijk de 1.500 en 1000 meter.

De WK shorttrack begint vrijdag met de kwalificatiedag. Zaterdag en zondag zijn de finales in Dordrecht.