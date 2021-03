Daan Breeuwsma (33) en Yara van Kerkhof (30) waren ruim tien jaar een zekerheidje in de Nederlandse shorttrackploeg, totdat ze in januari gepasseerd werden voor de EK in Polen. Komend weekend mogen de routiniers wel meedoen aan de WK in Dordrecht.

Terwijl hun ploeggenoten eind januari in het Poolse Gdańsk om de medailles streden bij de EK, zaten Breeuwsma en Van Kerkhof 4.000 kilometer verderop voor een televisie op Tenerife. "Ik heb alle races bekeken", zegt Breeuwsma met een glimlach. "Ik ben toch te veel een liefhebber."

De ervaren Fries was net als Van Kerkhof onaangenaam verrast toen bondscoach Jeroen Otter met de mededeling kwam dat bij de Europese kampioenschappen een aantal jonge shorttrackers een kans zouden krijgen, omdat er in deze coronawinter zo weinig wedstrijden zijn om talenten ervaring op te laten doen.

Voor Breeuwsma kwam er zo een einde aan een reeks van twaalf EK-deelnames op rij, Van Kerkhof was er sinds 2011 altijd bij geweest. "Dat was echt even een rotmoment", zegt de Zoetermeerse. "Maar al heel snel daarna dacht ik: ik kan dit niet meer veranderen. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik wel goed genoeg ben voor de WK."

Daan Breeuwsma hoopt weer belangrijk te kunnen zijn op de relay. Daan Breeuwsma hoopt weer belangrijk te kunnen zijn op de relay. Foto: Pro Shots

'Heeft geen zin om in teleurstelling te blijven hangen'

Een trainingskamp op Tenerife met alle Nederlandse shorttrackers die niet naar de EK mochten, bleek het juiste medicijn voor de twee routiniers. "De andere jongens zeiden dat ze het ook raar vonden dat ik niet geselecteerd was voor de EK. Dat gaf me veel energie", aldus Breeuwsma. "Het heeft ook niet zoveel zin om in die teleurstelling te blijven hangen."

Van Kerkhof kreeg op het Spaanse eiland vooral de kans om eindelijk terug te kijken op haar heftige jaar, met als dieptepunt het overlijden van ploeggenoot Lara van Ruijven in juli.

"Ik had heel erg het gevoel dat ik toe was aan rust en op Tenerife kon de druk er even af", zegt de winnares van olympisch zilver op de 500 meter "Natuurlijk blijft het een heel groot gemis dat Lara er niet meer is, maar ik heb het redelijk een plekje kunnen geven. Het belemmert me niet echt meer bij het schaatsen."

Yara van Kerkhof hoopt voor het eerst wereldkampioen te worden op de relay. Yara van Kerkhof hoopt voor het eerst wereldkampioen te worden op de relay. Foto: Pro Shots

'Ik was toch wel zenuwachtig voor WK-selectie'

Terug in Nederland moesten Breeuwsma en Van Kerkhof tijdens de ijstrainingen in Thialf bondscoach Otter ervan overtuigen dat ze een plekje in de WK-ploeg verdienen. Vorige week hoorde het duo dat ze geselecteerd zijn voor de relay.

"Ik was toch wel zenuwachtig, want ik had er geen controle over", aldus Van Kerkhof. "In de trainingen ging het heel goed en ik had zelf het gevoel dat ik van waarde kon zijn voor het team, maar de mannen die de keuzes maken moeten dat ook nog zien. Gelukkig vonden zij ook dat ik thuishoor op de WK."

Otter denk dat zijn ervaren pupillen er door het missen van de EK hardhandig op gewezen zijn dat ze scherp moeten blijven, zeker met het oog op de Spelen van Peking over minder dan een jaar.

"Ik denk dat ze zich nog een keer heel goed achter hun oren hebben gekrabd. Hoeveel waarde je ook hebt gehad in het verleden, het gaat erom hoe goed je vandaag bent. Dat wisten ze natuurlijk al, maar het komt nu nog een keer vetgedrukt op hun koelkast te staan."