Suzanne Schulting start vrijdag als de absolute topfavoriet bij de WK shorttrack in Dordrecht, zeker nu een aantal andere kanshebbers niet naar Nederland zijn afgereisd. De titelverdedigster weet dat ze zelf vooral níét moet denken dat ze onverslaanbaar is.

Na de training van dinsdagochtend op de nieuwe ijsvloer van de Sportboulevard in Dordrecht was Jeroen Otter gerustgesteld over de vorm van Schulting.

"Er hebben niet heel veel shorttracksters sneller gereden dan Suzanne dinsdag deed", aldus de bondscoach van de Nederlandse ploeg. "Dat is een teken dat ze de favoriet voor de wereldtitel is, maar ook dat ze de druk gaat voelen dat er helemaal niks fout mag gaan. Want voor Suzanne is dit weekend alleen goud goed genoeg, een tweede of derde plek betekent volgens de buitenwereld al falen. En dat zal zij zelf ook zo voelen."

De 23-jarige Schulting heeft sinds haar verrassende olympische titel in 2018 op de 1.000 meter amper nog een nederlaag geleden op het shorttrackijs. Bij de laatste twee EK's - in 2020 in Hongarije en in januari in Polen - won ze drie afstanden en de allroundtitel en bij de laatste WK van twee jaar geleden in Bulgarije akte ze goud op de 1.000 meter en in het allroundklassement.

"Dat geeft een heel oppermachtig gevoel", zegt Schulting. "Maar ik merk dat ik in de aanloop naar deze WK heel erg op mijn hoede ben. Ik rijd in de trainingen snellere rondjes dan ooit, maar dat kan er ook voor zorgen dat mijn focus verslapt. Ik ben me er heel bewust van dat ik dat niet moet laten gebeuren. Als ik drie dagen lang heel scherp ben, is de kans best groot dat ik wereldkampioen word. Maar ik moet mezelf niet al rijk rekenen voor het toernooi begonnen is."

'Niet mijn probleem dat concurrenten er niet zijn'

Schulting wil zich daarom ook niet druk maken over de afwezigheid van allerlei toppers in Dordrecht. Canada, de Filipijnen en de Verenigde Staten zijn de enige niet-Europese landen die shorttrackers hebben afgevaardigd naar de bubbel in Nederland.

Dat betekent dat drievoudig wereldkampioen Choi Min-jeong uit Zuid-Korea - in 2019 tweede achter Schulting bij de WK - niet aanwezig is. Kim Boutin, de Canadese die twee jaar geleden brons pakte, besloot ook om geen risico te nemen en in eigen land te blijven.

"Ik vind het heel erg jammer dat de Aziaten en Boutin er niet zijn", aldus Schulting. "Maar wat heb ik eraan om me daar heel druk over te maken? Het is niet mijn probleem dat zij ervoor hebben gekozen om niet te komen. Dit is nog steeds een WK en er staat nog steeds een wereldtitel op het spel. En die wil ik winnen."

'Het is niet leuk om te verliezen'

Minder dan drie weken geleden reed Schulting nog een mondiale titelstrijd in een andere schaatsdiscipline. Bij haar debuut op de WK afstanden in Thialf werd ze veertiende op de 500 meter en achtste op de 1.000 meter.

"Het was een mooie en leerzame ervaring, maar na dat toernooi was ik fysiek echt even naar de klote. Mijn lichaam had een week nodig om weer op kracht te komen. Gelukkig voelt het sinds anderhalve week weer ouderwets."

Het was voor Schulting ook even wennen dat ze voor het eerst in lange tijd níét succesvol was bij een belangrijk toernooi. "Ik was na mijn races best teleurgesteld over hoe ik gereden had. Het is niet leuk om te verliezen. Maar die gretigheid kan me deze week alleen maar helpen."

De WK shorttrack begint vrijdag met de kwalificatiedag. Zaterdag en zondag zijn de finales in Dordrecht.