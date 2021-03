Van 5 tot en met 7 maart is de Sportboulevard in Dordrecht het decor van de WK shorttrack. Bij de vrouwen zal Suzanne Schulting proberen haar wereldtitel te prolongeren en bij de mannen zien we onder anderen Sjinkie Knegt in actie. Een overzicht van het programma en alle Nederlandse deelnemers.

Vrijdag 5 maart

10.35 uur: 1.500 meter, heats (vrouwen)

11.35 uur: 500 meter, heats (vrouwen)

12.27 uur: 1.000 meter, heats (vrouwen)

14.20 uur: 1.500 meter, heats (mannen)

15.20 uur: 500 meter, heats (mannen)

16.12 uur: 1.000 meter, heats (mannen)

Zaterdag 6 maart

10.40 uur: 1.500 meter, ranking finals heats (vrouwen)

11.00 uur: 1.500 meter, ranking finals heats (mannen)

11.33 uur: 500 meter, ranking finals heats (vrouwen)

11.47 uur: 500 meter, ranking finals heats (mannen)

13.47 uur: 1.500 meter, halve finales (vrouwen)

14.04 uur: 1.500 meter, halve finales (mannen)

14.36 uur: 1.500 meter, B-finale (vrouwen)

14.43 uur: 1.500 meter, finale (vrouwen)

14.51 uur: 1.500 meter, B-finale (mannen)

14.58 uur: 1.500 meter, finale (mannen)

15.21 uur: 500 meter, kwartfinales (vrouwen)

15.36 uur: 500 meter, kwartfinales (mannen)

16.05 uur: 500 meter, halve finales (vrouwen)

16.13 uur: 500 meter, halve finales (mannen)

16.36 uur: 500 meter, B-finale (vrouwen)

16.40 uur: 500 meter, finale (vrouwen)

16.46 uur: 500 meter, B-finale (mannen)

16.51 uur: 500 meter, finale (mannen)

17.12 uur: 3.000 meter aflossing, halve finales (vrouwen)

17.27 uur: 5.000 meter aflossing, halve finales (mannen)

Zondag 7 maart

11.10 uur: 1.000 meter, ranking finals heats (vrouwen)

11.28 uur: 1.000 meter, ranking finals heats (mannen)

12.01 uur: 3.000 meter aflossing, B-finale (vrouwen)

12.08 uur: 5.000 meter aflossing, B-finale (mannen)

14.02 uur: 1.000 meter, kwartfinales (vrouwen)

14.19 uur: 1.000 meter, kwartfinales (mannen)

14.51 uur: 1.000 meter, halve finales (vrouwen)

15.00 uur: 1.000 meter, halve finales (mannen)

15.24 uur: 1.000 meter, B-finale (vrouwen)

15.29 uur: 1.000 meter, finale (vrouwen)

15.36 uur: 1.000 meter, B-finale (mannen)

15.41 uur: 1.000 meter, finale (mannen)

16.01 uur: 3.000 meter, superfinale (vrouwen)

16.11 uur: 3.000 meter, superfinale (mannen)

16.35 uur: 3.000 meter ploegenachtervolging, finale (vrouwen)

16.45 uur: 5.000 meter ploegenachtervolging, finale (mannen)

Nederlandse deelnemers

Vrouwen: Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer (individueel), Rianne de Vries, Yara van Kerkhof (alleen voor ploegenachtervolging)

Mannen: Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf (individueel), Jens van 't Wout, Daan Breeuwsma (alleen voor ploegenachtervolging)