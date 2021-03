Van 5 tot en met 7 maart is de Sportboulevard in Dordrecht het decor van de WK shorttrack. Een overzicht van alle klassementen en uitslagen.

Eindklassementen

Vrouwen

1. Suzanne Schulting - 136 punten

2. Courtney Sarault (Can) - 58 punten

3. Arianna Fontana (Ita) - 39 punten

4. Selma Poutsma - 37 punten

5. Hanne Desmet (Bel) - 27 punten

6. Xandra Velzeboer - 15 punten

7. Sofia Prosvirnova (Rus) - 13 punten

8. Kristen Santos (VS) - 11 punten

Mannen

1. Shaoang Liu (Hon) - 60 punten

2. Sandor Shaolin Liu (Hon) - 55 punten

3. Semen Elistratov (Rus) - 44 punten

4. Sébastien Lepape (Fra) - 42 punten

5. Itzhak de Laat - 42 punten

6. Charles Hamelin (Can) - 41 punten

7. Pietro Sighel (Ita) - 27 punten

8. Dylan Hoogerwerf - 16 punten

14. Sjinkie Knegt - 0 punten

Uitslagen

1.500 meter vrouwen

1. Suzanne Schulting - 34 punten

2. Courtney Sarault (Can) - 21 punten

3. Xandra Velzeboer - 13 punten

4. Sofia Prosvirnova (Rus) - 8 punten

5. Arianna Fontana (Ita) - 5 punten

6. Selma Poutsma - 3 punten

7. Hanne Desmet (Bel) - 2 punten

8. Cynthia Mascitto (Ita) - 1 punt

500 meter vrouwen

1. Suzanne Schulting - 34 punten

2. Arianna Fontana (Ita) - 21 punten

3. Selma Poutsma - 13 punten

4. Kristen Santos (VS) - 8 punten

5. Sofia Prosvirnova (Rus) -5 punten

6. Courtney Sarault (Can) - 3 punten

7. Xandra Velzeboer - 2 punten

8. Nicole Mazur (Pol) - 1 punt

1.000 meter vrouwen

1. Suzanne Schulting - 34 punten

2. Hanne Desmet (Bel) - 21 punten

3. Courtney Sarault (Can) - 13 punten

4. Selma Poutsma - 8 punten

5. Arianna Fontana (Ita) - 5 punten

6. Ekaterina Efremenkova (Rus) - 3 punten

7. Petra Jaszapati (Hon) - 2 punten

8. Nicole Mazur (Pol) - 1 punt

3.000 meter superfinale vrouwen

1. Suzanne Schulting - 34 punten

2. Courtney Sarault (Can) - 21 punten

3. Selma Poutsma - 13 punten

4. Arianna Fontana - 8 punten

5. Hanne Desmet (Bel) - 5 punten

6. Kristen Santos (VS) - 3 punten

7. Sofia Prosvirnova (Rus) - 2 punten

8. Xandra Velzeboer - 0 punten

Relay vrouwen

1. Nederland (Schulting, Velzeboer, Poutsma, Van Kerkhof)

2. Frankrijk

3. Italië

4. Rusland

1.500 meter mannen

1. Charles Hamelin (Can) - 34 punten

2. Itzhak de Laat - 21 punten

3. Semen Elistratov (Rus) - 13 punten

4. Sandor Shaolin Liu (Hon) - 8 punten

5. Luca Spechenhauser (Ita) - 5 punten

6. Maxime Laoun (Can) - 3 punten

7. Shaoang Liu (Hon) - 2 punten

8. Reinis Berzins (Let) - 1 punt

19. Sjinkie Knegt - 0 punten

21. Dylan Hoogerwerf - 0 punten

500 meter mannen

1. Shaoang Liu (Hon) - 34 punten

2. Semen Elistratov (Rus) - 21 punten

3. Pietro Sighel (Ita) - 13 punten

4. Dylan Hoogerwerf - 8 punten

5. Stijn Desmet (Bel) - 5 punten

6. Konstantin Ivliev (Rus) - 3 punten

7. Charles Hamelin (Can) - 2 punten

8. Sandor Shaolin Liu (Hon) - 0 punten

10. Sjinkie Knegt - 0 punten

17. Itzhak de Laat - 0 punten

1.000 meter mannen

1. Sandor Shaolin Liu (Hon) - 34 punten

2. Shaoang Liu (Hon) - 21 punten

3. Pietro Sighel (Ita) - 13 punten

4. Sébastien Lepape (Fra) - 8 punten

5. Semen Elistratov (Rus) - 5 punten

6. Charles Hamelin (Can - 3 punten

7. Stijn Desmet (Bel) - 2 punten

8. Vladislav Bykanov (Isr) - 1 punt

9. Sjinkie Knegt - 0 punten

3.000 meter superfinale mannen

1. Sébastien Lepape (Fra) - 34 punten

2. Itzhak de Laat - 21 punten

3. Sandor Shaolin Liu (Hon) - 13 punten

4. Dylan Hoogerwerf - 8 punten

5. Semen Elistratov (Rus) - 5 punten

6. Shaoang Liu (Hon) - 3 punten

7. Charles Hamelin (Can) - 2 punten

8. Pietro Sighel (Ita) - 1 punt

Relay mannen

1. Nederland (Van 't Wout, Breeuwsma, Knegt, De Laat)

2. Hongarije

3. Italië