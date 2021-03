Nederland neemt later deze maand op drie disciplines deel aan de WK kunstrijden in Stockholm. De selectiecommissie kunstrijden van schaatsbond KNSB heeft maandag de deelnemers bij de vrouwen, het paarrijden en het ijsdansen bekendgemaakt.

Lindsay van Zundert start bij het kunstrijden en Daria Danilova en Michel Tsiba zijn de Nederlandse afgevaardigden bij het paarrijden. Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen nemen deel aan het ijsdansen.

"Deze uitzending is om twee redenen historisch te noemen", meldt Jeroen Prins, waarnemend disciplinemanager kunstrijden van de KNSB. "Voor het eerst in de geschiedenis doet Nederland mee aan het paarrijden bij een WK. Ook is het nooit eerder voorgekomen dat Nederland bij een WK in drie verschillende disciplines zal starten."

De selectiecommissie heeft de laatste knopen doorgehakt op basis van de resultaten bij de Challenge Cup die afgelopen weekeinde plaatsvond in Den Haag.

De pas zestienjarige Van Zundert (foto boven) voldeed in Den Haag met 32,87 punten ruim aan de kwalificatie-eis (30,0) voor de WK. Danilova en Tsiba zouden vorig jaar als eerste Nederlandse paar al debuteren op de mondiale titelstrijd, maar het evenement moest wegens de coronapandemie worden afgelast. Verhaegh en Van Geffen verzekerden zich twee weken geleden al van WK-deelname.

Slechts twee Nederlanders veroverden ooit medailles op de WK kunstrijden. Sjoukje Dijkstra won driemaal goud en één keer zilver en brons. Dianne de Leeuw werd eenmaal wereldkampioen en won driemaal brons. De laatste Nederlandse WK-medaille dateert van 1976.

De WK in Stockholm zijn van 22 tot en met 28 maart en worden zonder publiek gehouden.