De TU Delft gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de vermeende meewind in Thialf. De aankondiging volgt na kanttekeningen van verschillende schaatsers en coaches bij enkele toptijden in het schaatscomplex in Heerenveen.

Volgens de betrokkenen zou door een andere afstelling van de luchtroosters de wind in de rug van de schaatsers blazen. Dat zou mede hebben geleid tot het sensationele wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel op de 10 kilometer tijdens de WK afstanden. Het was het eerste wereldrecord sinds 2007 in Thialf.

"Thialf heeft eerlijke competitie hoog in het vaandel staan en betreurt het dan ook dat sommigen vraagtekens bij dit onderwerp blijven zetten", meldt de directie van Thialf in een verklaring. "Het doel van de opdracht is om onderzoekers aan de hand van onafhankelijke en nauwkeurige metingen antwoord te laten geven op vragen die spelen rondom de vermeende meewind."

Onder anderen Sven Kramer oordeelde kritisch over de aanpassing van de luchtroosters. "Het maakt mij echt niet uit wie er wint in welke tijd. Maar ik wil wél een eerlijke pot schaatsen", ze hij in het AD. "Thialf is zo eager op een baanrecord, dat het doel kennelijk de middelen heiligt. Mijn sporthart doet pijn."

De TU Delft verwacht in maart de eerste bevindingen te kunnen delen.