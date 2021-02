Marathonschaatser Arjan Stroetinga heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, zegt hij vrijdag in een interview met Omroep Friesland. De 39-jarige Fries gaat zich richten op zijn baan als autoverkoper.

"Ik heb een mooie carrière achter de rug en kan nog steeds zeggen dat ik in mijn laatste jaar nog met de besten meekon", zegt Stroetinga. "Het is alleen jammer dat ik nooit een Elfstedentocht mee heb mogen maken."

De marathonschaatser veroverde in 2015 bij de WK afstanden in Heerenveen goud op de massastart. Twee weken geleden in Thialf voegde hij daar een zilveren WK-medaille aan toe op dat onderdeel.

Een jaar na zijn wereldtitel op de massastart veroverde Stroetinga in 2016 bij de WK afstanden in het Russische Kolomna met Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries goud op de ploegenachtervolging. Op datzelfde toernooi pakte hij zilver op de massastart.

Met zeven Nederlandse marathontitels op kunstijs is Stroetinga recordhouder. Hij heeft ook vier Nederlandse titels op de massastart op zijn naam staan. Toch wil Stroetinga zijn carrière niet verlengen tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar.

"Dat zie ik niet zitten. Ik heb mezelf zo vaak bewezen bij de massastart en heb nog steeds geen plaats op de Spelen. Niemand geeft me de garantie dat ik geselecteerd word voor de Spelen. Het is goed zo", aldus Stroetinga.