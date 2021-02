Yara van Kerkhof en Daan Breeuwsma zijn donderdag door de selectiecommissie van de KNSB opgenomen in de Nederlandse ploeg die volgende maand meedoet aan de WK. Het ervaren duo werd in januari nog gepasseerd voor de EK.

Van Kerkhof en Breeuwsma komen bij de WK in Dordrecht alleen in aanmerking voor een plek in de aflossingsploegen. De individuele tickets zijn net als bij de EK voor Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf.

De Nederlandse formatie wordt gecompleteerd door Rianne de Vries en Jens van 't Wout, die net als Van Kerkhof en Breeuwsma aanspraak maken op deelname aan de relay. Georgie Dalrymple en Friso Emons waren erbij op de EK, maar blijven nu thuis.

Bij de EK in het Poolse Gdansk was Schulting de grote blikvanger. De regerend wereldkampioene won dertien van haar vijftien races, pakte voor de derde keer op rij de titel en is een van de grote favorieten bij de wereldkampioenschappen.

De 31-jarige Knegt staat voor zijn tweede grote toernooi sinds hij twee jaar geleden ernstige brandwonden opliep bij het aansteken van een houtkachel. Hij pakte in Gdansk brons op de 1.500 meter en goud op de relay.

De WK shorttrack wordt van 5 tot en met 7 maart gehouden. Als gevolg van het coronavirus zijn onder meer Groot-Brittannië, Japan, China en Zuid-Korea afwezig in Dordrecht.