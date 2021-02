In navolging van Japan, China en Zuid-Korea hebben dinsdag ook de Britse shorttrackers moeten besluiten om weg te blijven bij de WK. Het evenement in Dordrecht vindt plaats van 5 tot en met 7 maart.

Door het coronavirus en de Britse variant ervan mogen op basis van de huidige reisbeperkingen geen Britten naar Nederland reizen. Eerder ontbrak de Britse ploeg ook al bij de EK in januari in Polen.

De dertigjarige Elise Christie, drievoudig wereldkampioene, reageerde aangeslagen. "Dit is één van mijn laatste jaren als topsporter en ik had er heel lang naar uitgekeken om het seizoen toch nog positief te kunnen afsluiten."

"Het WK was ons licht aan het einde van de tunnel. Nu moeten we ons maar volledig gaan richten op de Olympische Spelen volgend jaar in Peking", aldus Christie.

De Canadese kopvrouw Kim Boutin heeft zich eveneens afgemeld voor de WK. Het deelnemersveld in Dordrecht is daardoor behoorlijk uitgekleed.

Vorig jaar ging het WK in Seoel helemaal niet door vanwege het coronavirus. Bij het laatste WK in 2019 in Sofia werd Suzanne Schulting wereldkampioen bij de vrouwen.