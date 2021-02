Schaatsers en coaches hebben zaterdag, een week na de WK afstanden, in het AD opnieuw kritiek geuit over de vermeende meewind in Thialf. Door een andere afstelling van luchtroosters langs de baan zouden er snellere tijden worden gereden in Heerenveen en dat leidt bij betrokkenen tot gefronste wenkbrauwen.

De meewind in Thialf is al maanden onderwerp van discussie. De roosters werden in november een kwartslag gedraaid om "gaten" te creëren in het zogenoemde luchtgordijn, dat tussen de boarding en de tribune eventuele invloed van publiek op de baan moet neutraliseren. De wind blaast door die aanpassing een andere kant op.

Volgens meerdere schaatsers heeft dat ertoe geleid dat er sprake is van meewind op de baan. Op het WK-kwalificatietoernooi in december werden al veel persoonlijke records verreden en vorige week op de WK afstanden zette Nils van der Poel op de 10 kilometer voor het eerst sinds 2007 een wereldrecord neer in Thialf.

"Het maakt mij echt niet uit wie er wint in welke tijd. Maar ik wil wél een eerlijke pot schaatsen", zegt de 34-jarige Kramer zaterdag in het AD. "Thialf is zo eager op een baanrecord, dat het doel kennelijk de middelen heiligt. Mijn sporthart bloedt."

Nils van der Poel zette bij de WK afstanden voor het eerst sinds 2007 een wereldrecord neer in Thialf. Nils van der Poel zette bij de WK afstanden voor het eerst sinds 2007 een wereldrecord neer in Thialf. Foto: ANP

Anema gebruikte wc-rol om meewind te testen

Kramer is niet de enige die de geloofwaardigheid van de tijden in Heerenveen in twijfel trekt door de vermeende kunstmatige wind. Coach Jillert Anema hing in december bij een testwedstrijd na een aantal opvallend snelle tijden een wc-rol boven de baan om te testen of er daadwerkelijk sprake was van meewind.

"Die woei zeker zo’n 65 graden omhoog", zegt Anema. "Overal en op alle plekken op de baan. Dan is er dus rugwind gecreëerd. Ik heb mijn schaatsers die er niet waren gemeld: dit is er aan de hand, schrik niet van de tijden en krijg geen minderwaardigheidscomplex."

Thialf-directeur Marc Winters stelde in december al dat de nieuwe afstelling van de roosters geen invloed heeft op de tijden en herhaalt dat opnieuw. "Als het niets uitmaakt, zet ze dan tegen de rijrichting in en laat de lucht de andere kant uit blazen. Dan ben je van het gezeur af", aldus Anema. Volgens de coach wordt gespeculeerd dat het noodlijdende Thialf de wind bewust heeft gecreëerd om records af te dwingen en zo positief in het nieuws te komen.

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF heeft contact gehad met Winters en neemt de kritiek serieus. "Als sporters aanleiding zien hier iets over te zeggen, is er al genoeg reden om er goed naar te kijken. Ik heb Winters hierover gebeld. Maar ik heb geen vermoeden dat een wedstrijd actief gemanipuleerd is."