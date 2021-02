Voor Nils van der Poel was het geen verrassing dat hij zondag bij de WK afstanden in Heerenveen een sensationeel wereldrecord reed op de 10 kilometer. De mondiale toptijd was zijn doel sinds hij een kleine twee jaar geleden zijn schaatsloopbaan weer oppakte.

Van der Poel begon zijn rentree twintig maanden geleden met een plan dat na de Spelen van 2018 nog was afgewezen door het Zweedse olympisch comité. "Terwijl ik in alle bescheidenheid het gevoel had dat het 't beste plan ooit was", zegt de 24-jarige stayer met een knipoog. "Ik heb er in ieder geval altijd in geloofd en dit is het resultaat."

De man die na zijn olympische debuut vier jaar geleden een jaar in het Zweedse leger diende en zich vervolgens enige tijd stortte op ultralopen, schaatste zondag in Heerenveen de snelste 10 kilometer ooit. Met 12.32,95 was Van der Poel op zeeniveau bijna een seconde sneller dan de toptijd die de Canadees Graeme Fish precies een jaar eerder op de hooglandbaan van Salt Lake City neerzette (12.33,86).

"Dit is waarom ik de afgelopen twintig maanden getraind heb", zegt Van der Poel, die vorige maand bij het EK allround zijn eerste wedstrijd in bijna drie jaar reed. "Ons originele doel was om een tijd van 12.36 te rijden, omdat dat toen het wereldrecord was (Ted-Jan Bloemen reed in 2015 12.36,30, red.). Maar vorig jaar hebben we ons plan moeten aanpassen door de tijd van Fish."

"Ik weet niet zeker of ik en mijn coach toen écht dachten het mogelijk was, zeker niet op een laaglandbaan. Maar sinds afgelopen september zijn we steeds serieuzer gaan praten over het wereldrecord. En zijn we er ook voor gaan trainen. Ha, misschien was het heel ambitieus, maar schaatsen kan heel zwaar zijn. En het wordt nog zwaarder als je niet in jezelf gelooft."

Van der Poel reed dit seizoen veel 10 kilometers in trainingen

Van der Poel schat dat hij dit seizoen in trainingen zo'n vijftig 10 kilometers heeft gesimuleerd. "Niet altijd 25 rondjes achter elkaar op wedstrijdtempo. Maar zeker de afgelopen weken heb ik hier in Heerenveen heel vaak op wereldrecordsnelheid getraind. Ik wist daardoor dat het mogelijk was om vandaag het record te breken."

De Scandinaviër, die donderdag ook al wereldkampioen werd op de 5 kilometer, bracht die boodschap ook over aan Fish zelf. "Het gekke is dat ik hem nog nooit ontmoet heb, maar ik heb deze week af en toe met Graeme geappt. Ik zei tegen hem dat hij ik voor zijn record zou gaan en hij wenste me succes."

Fish koos er vanwege het coronavirus voor om niet naar Nederland af te reizen voor de WK. "Ik heb hem vandaag flink wat motivatie gegeven voor de Spelen van volgend jaar", lacht Van der Poel. "Ik weet zeker dat hij momenteel enorm goed aan het trainen is en ik kijk ontzettend uit naar ons duel in Peking."

Het podium van de 10 kilometer, met Jorrit Bergsma, Nils van der Poel en Alexander Rumyantsev. Het podium van de 10 kilometer, met Jorrit Bergsma, Nils van der Poel en Alexander Rumyantsev. Foto: Pro Shots

'Je mag vraagtekens bij mijn prestaties zetten'

Van der Poel loopt er niet voor weg dat zijn uitzonderlijke prestaties ook voor vraagtekens zorgen. Zo werd er in de tv-uitzending van de NOS door analytici Rintje Ritsma en Erben Wennemars direct gewezen op de luchtcirculatie in Thialf, die voor extra meewind zou zorgen.

De directie en de ijsmeesters van de Friese schaatshal hebben deze winter meermaals gezegd dat dit verhaal niet klopt, maar Van der Poel snapt de vragen wel. "Ik heb hier niet vaak genoeg geschaatst om te kunnen zeggen of er een verschil is. Maar in zijn algemeenheid vind ik wel dat we in het schaatsen ergens een grens moeten trekken in de jacht om steeds maar sneller en sneller te willen."

De tweevoudig wereldkampioen begrijpt ook dat zijn sterke races zullen zorgen voor dopingbeschuldigingen. "Ik ben eigenlijk verrast dat ik die vraag nog niet eerder deze week gekregen heb", zei hij bij zijn laatste interview van de WK.

"Je hebt het recht om vraagtekens bij mijn prestatie te zetten, ik zou mezelf ook verdenken. Maar we moeten vertrouwen hebben in het antidopingsysteem. En ergens is het ook wel een compliment als iemand zegt dat ik sneller schaats dan eigenlijk mogelijk is."