Henk Angenent is er zondag deels in geslaagd om de Elfstedentocht te rijden. De winnaar van de laatste editie van de 'tocht der tochten' in 1997 moest noodgedwongen drie Friese steden overslaan, maar kwam wel schaatsend aan in finishplaats Leeuwarden.

De 53-jarige Angenent vertrok zondag om 8.00 uur met een klein gezelschap, onder wie zanger Syb van der Ploeg, vanaf De Zwette in Leeuwarden. Ze konden niet 200 kilometer lang op het ijs blijven staan, omdat op een aantal plekken het ijs niet dik genoeg was en ze rekening moesten houden met de avondklok.

Angenent en de anderen stapten bij Bolsward in de auto en sloegen vervolgens Harlingen en Franeker over. Ze finishten rond 18.00 uur op de Bonkevaart in Leeuwarden. Daar werden ze opgewacht door een klein groepje betrokkenen en een aantal journalisten, waarna ze proostten op het succes.

"Het zit al heel lang tussen mijn oren om het een keer te doen", zei Angenent voor vertrek in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Het liefst een keer de echte, maar dat zit er dit keer niet in en we weten niet wanneer het wel gebeurt. Straks is het tien jaar later en weet je niet hoe je fysiek in je vel zit."

113 Angenent over Elfstedentocht: 'Hopelijk zijn we voor avondklok binnen'

Elfstedentocht na 1997 niet meer verreden

De KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers zondag dat het ijs niet overal even betrouwbaar is en vraagt ze de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. De schaatsbond roept mensen daarnaast op dicht bij huis te blijven.

Angenent won de Elfstedentocht in 1997 en daarna is de wedstrijd niet meer verreden. Niet eerder duurde het zo lang voordat er weer een nieuwe editie kon worden gehouden. Het oude record (8.070 dagen) werd in februari 2019 gebroken.

Afgelopen week werd vanwege de strenge en langdurige vorst voor het eerst in jaren kort gespeculeerd over een eventuele Elfstedentocht, maar de zogenoemde Elfstedenkoorts bleek niet meer dan ijdele hoop.

Naast dat het ijs waarschijnlijk niet overal dik genoeg is, sloot de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden een nieuwe editie al meerdere keren uit. De organisator acht het vanwege de coronacrisis "onmogelijk en onverantwoord" om een Elfstedentocht te organiseren.