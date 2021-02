Nils van der Poel heeft zondag geschiedenis geschreven bij de WK afstanden in Heerenveen. De Zweedse sensatie reed het wereldrecord op de 10.000 meter uit de boeken. Favoriet Patrick Roest eindigde na een belabberde race als zevende.

De 24-jarige Van der Poel kwam in zijn indrukkwekkende rit tegen de Italiaan Michele Malfatti tot 12.32,95. Daarmee dook hij negen tienden onder het oude wereldrecord, dat precies een jaar in handen was van Graeme Fish. De Canadees noteerde zijn 12.33,86 vorig jaar bij de WK afstanden in het Amerikaanse Salt Lake City.

De laatste keer dat er in Thialf een wereldrecord werd aangescherpt op een individuele afstand dateert van 2007. Toen reed Sven Kramer zichzelf op de 10.000 meter de boeken in met 12.47,88. Vanwege de doorgaans hoge luchtdruk komt het zelden voor dat er een wereldrecord wordt gereden in Heerenveen, maar zondag is de luchtdruk juist bijzonder laag.

"Dit kostte me twee jaar van mijn leven, maar het was wel gepland", aldus Van der Poel na afloop bij de NOS. "We hebben hier in september voor het eerst over gesproken. We wisten niet hoe we het gingen doen, maar we gingen gewoon aan de slag. Dit was de uitdaging van mijn leven, maar het was leuk."

Van der Poel is de grote sensatie bij de WK afstanden, die van donderdag tot en met zondag werden gehouden in Heerenveen. De Zweed verraste donderdag topfavoriet Roest op de 5.000 meter en veroverde zijn eerste wereldtitel in zijn loopbaan.

Roest stort helemaal in

Roest kon in het lege Thialf bij lange na niet tippen aan de historische tijd van Van der Poel. De 25-jarige Lekkerkerker, een van de favorieten voor de wereldtitel, leek de mentale dreun van de verloren 5 kilometer en 1.500 meter op deze WK afstanden niet te hebben verwerkt en gaf liefst 36 seconden toe op de Zweed. Hij kwam met de handen op zijn knieën als zevende over de meet.

Jorrit Bergsma veroverde met 12.45,86 het zilver, terwijl het brons ging naar de Rus Alexander Rumyantsev. Regerend olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen stelde zwaar teleur. De geboren Noord-Hollander, die voor Canada rijdt, werd zesde.

Vijfvoudig kampioen Kramer ontbrak bij de stayerdiscipline in Heerenveen. De 34-jarige Fries richtte bij het WK-kwalificatietoernooi van eind december in Thialf zijn pijlen op de 5.000 meter en sloeg de 10 kilometer over. Op die 5 kilometer bij de WK afstanden kon hij donderdag door klachten aan zijn rug geen rol van betekenis spelen.

Met de 10.000 meter kwamen de WK afstanden zondag ten einde. Nederland veroverde in totaal zeven van de veertien wereldtitels bij de mannen en de vrouwen, waarvan twee op de ploegenachtervolging.