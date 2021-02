Irene Schouten zag zichzelf jarenlang vooral als massastartrijdster en daarom was ze zaterdag zeer teleurgesteld na haar bronzen medaille op dat onderdeel. Zondag gebruikte de 28-jarige schaatsster die woede om als eerste Nederlandse vrouw wereldkampioen op de 5 kilometer te worden.

Pas bij haar derde interview krijgt ze te horen dat ze voor een primeur heeft gezorgd in Thialf. "Ben ik de eerste Nederlandse wereldkampioene op de 5 kilometer? Dat wist ik niet, wat cool", zegt Schouten met een grote lach op haar gezicht.

De Noord-Hollandse zorgde zondag voor de 99e gouden medaille voor Nederland bij de WK afstanden, het toernooi dat sinds 1996 bestaat. Met 6,48,53 reed ze een persoonlijk record op de 5.000 meter en bleef ze titelverdedigster en wereldrecordhoudster Natalia Voronina uit Rusland ruim twee seconden voor (6.50,99).

Het betekende het perfecte einde van een seizoen waarin Schouten voor het eerst ook op de individuele afstanden om het goud strijdt. De afgelopen jaren was ze al heel succesvol op de massastart (wereldkampioen in 2015 en 2019), maar waren de medailles op de 3 of 5 kilometer op de vingers van één hand te tellen.

"Pas toen ik vorige maand de 3 kilometer won bij het EK allround en de eerste wereldbeker, begon ik echt te geloven dat het mogelijk was wereldkampioen te worden op een ander onderdeel dan de massastart", aldus Schouten. "Mijn coaches zeggen al langer dat ik niet weet wat ik allemaal kan. Maar pas als je het een keer doet, ga je er echt in geloven."

Irene Schouten viert haar wereldtitel met het thuisfront. Irene Schouten viert haar wereldtitel met het thuisfront. Foto: Pro Shots

Schouten moest knop omzetten na massastart

De 5 kilometer van zondag was haar laatste kans om die belofte in te lossen, nadat ze eerder deze week derde was geworden op de 3.000 meter en de massastart. Vooral die laatste bronzen medaille, zaterdag op haar favoriete onderdeel, deed heel veel pijn.

"Ik was gisteren niet blij", aldus Schouten. "We hadden een plan met het Nederlandse team, maar het ging niet zoals gepland. Ik baalde daar ontzettend van, want de massastart voelde nog steeds als mijn beste kans op goud."

De rijdster van Team Zaanlander speelde "domme woordspelletjes" op haar telefoon om afleiding te zoeken en haar teleurstelling zo snel mogelijk te vergeten. "Ik ben er heel trots op dat ik de knop heb kunnen omzetten. Ik reed vandaag met een bepaalde woede, die ik heb weten om te zetten naar hard schaatsen."

Irene Schouten staat nu in totaal op vier wereldtitels in haar carrière. Irene Schouten staat nu in totaal op vier wereldtitels in haar carrière. Foto: Pro Shots

Schouten wilde video's van natuurijs niet zien

Ook nu ze definitief bij de wereldtop op de langebaan hoort, is Schouten in haar hart nog een marathonschaatsster. En dus was het de afgelopen dagen niet makkelijk om alle foto's en video's van schaatsers op natuurijs te zien, terwijl zij 'vastzat' in de bubbel in Heerenveen.

"Ik heb al mijn sociale media uitgezet", zegt Schouten met een lach. "Ik vind het zo leuk als mensen van dorpje naar dorpje schaatsen. Als ik dat zie, wil ik het ook."

"Maar het kon niet, ik moest me vol blijven focussen op de WK afstanden. Daarom ben ik extra blij dat het vandaag toch nog gelukt is om nog een wereldtitel te pakken. En nu ga ik nog snel even het natuurijs opzoeken."