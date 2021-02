Irene Schouten is vooral blij met haar veerkracht na haar gewonnen wereldtitel op de 5.000 meter. De 28-jarige Noord-Hollandse greep zaterdag nog verrassend naast het goud op de massastart bij de WK afstanden in Heerenveen en maakte toen een aangeslagen indruk.

"Ik vond het gisteren heel jammer en had wel een bepaalde woede dat ik het hier moest laten zien", erkende Schouten zondag na haar gouden 5.000 meter bij de NOS. "Ik ging in totaal drie keer van start op individuele afstanden en had dus drie kansen. Als het net elke keer niet lukt, baal je."

"Ik moest zo erg de knop omzetten", aldus Schouten, die donderdag op de 3.000 meter nog genoegen moest nemen met brons. "Ik ben het meest blij dat dat gelukt is en ik wereldkampioen ben. En dat met een persoonlijk record, bijna een baanrecord, in een best bizarre race."

De 28-jarige Schouten dankte haar wereldtitel, de eerste voor een Nederlandse ooit op een 5.000 meter, vooral aan haar sterke eindschot in de openingsrit tegen de Canadese Valerie Maltais. Als enige rijder noteerde ze in de slotfase rondes van rond de 31 seconden, waardoor ze de Russin Natalia Voronina (tweede) en Carlijn Achtereekte (derde) voor bleef.

"In het begin zat ik er niet heel erg in, ik had nog macht over. Ik moet ook niet in één keer heel erg met mijn krachten gaan smijten. Ik moest technisch blijven rijden. Ik ben daar heel goed in gecoacht door Jillert Anema en Arjan Samplonius."

"Ik had eigenlijk verwacht dat door mijn 33'ers in het begin mijn tijd niet goed genoeg was voor de titel, dat anderen sneller zouden rijden. Gelukkig had ik een goed eindschot. Met Carlijn vond ik het al heel spannend, maar met Voronina ook. Toen die over de finish kwam, dacht ik wel: ik heb nu een grote kans. Ik ben hier heel erg blij mee."