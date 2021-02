Irene Schouten is zondag de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit geworden op de 5.000 meter. De Noord-Hollandse noteerde bij de WK afstanden in Heerenveen de op één na snelste tijd aller tijden in Thialf.

De 28-jarige Schouten kwam in de openingsrit tot een indrukwekkend persoonlijk record van 6.48,53. Alleen Esmee Visser reed ooit sneller in Thialf. In 2019 klokte de regerend olympisch kampioen, die zich niet wist te kwalificeren voor de WK afstanden, 6.47,47.

Schouten was met haar tijd ruim twee seconden sneller dan titelverdedigster Natalia Voronina, die zilver pakte in Heerenveen. De Russische was in de voorlaatste rit tot de 4.600 meter sneller dan Schouten, maar de Noord-Hollandse reed met 31,0 een fantastische slotronde.

Carlijn Achtereekte (6.52,52) completeerde het podium op de derde plaats. Negenvoudig wereldkampioen Martina Sáblíková stelde teleur met de vijfde tijd.

Irene Schouten en Carlijn Achtereekte kijken gespannen toe tijdens de laatste ritten. Irene Schouten en Carlijn Achtereekte kijken gespannen toe tijdens de laatste ritten. Foto: Pro Shots

Derde wereldtitel voor Schouten

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland een vrouwelijke wereldkampioen heeft op de 5.000 meter. Carla Zijlstra (1996 en 1997), Gretha Smit (2004), Ireen Wüst (2013), Achtereekte (2015), Carien Kleibeuker (2016) en Visser (2019) kwamen op de WK afstanden, die sinds 1996 verreden worden, niet verder dan zilver.

Het is voor Schouten haar vierde wereldtitel in totaal. De rijdster van Team Zaanlander werd in 2015 en 2019 wereldkampioen op de massastart en pakte vrijdag in Heerenveen met het Nederlandse team goud op de ploegenachtervolging.