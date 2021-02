Thomas Krol was vooral opgelucht met zijn wereldtitel op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De 28-jarige Nederlander werd zaterdag na twee valse starts nog gediskwalificeerd op de 1.000 meter en was naar eigen zeggen gebrand op eerherstel.

"Ik heb laten zien wat ik al weken laten zien. Ik voelde me supergoed", aldus Krol na afloop bij de NOS. "Helaas kon ik het gisteren niet laten zien. Dat was een bittere pil. Maar ik wist van tevoren ook dat wat de uitslag op de 1.000 meter ook zou zijn, dat er altijd nog een kans was op de 1.500 meter, mijn beste afstand. Dit is de beste revanche die je kan nemen."

Krol erkende dat het "niet makkelijk" was om de knop om te zetten na zijn diskwalificatie op de 1.000 meter. "Het was een grote teleurstelling. Ik had op de 1.000 meter kans op een wereldtitel en die verspeel je. Dat was alleen mezelf aan te rekenen. Het enige wat ik kon doen was richten op vandaag en ik heb laten zien wat ik in huis heb."

In het lege Thialf reed Krol in de slotrit tegen de Belg Bart Swings als enige rijder onder de 1.44. Toch was de schaatser uit Deventer er voorafgaand aan zijn rit niet gerust. Hij was onder de indruk van de tijd van Kjeld Nuis, die 1.44,11 noteerde.

'Schrok een beetje van tijd van Nuis'

"Ik schrok een klein beetje. De vuistregel bij de mannen is dat je tien seconden sneller moet zijn dan de snelste vrouwentijd om te kunnen winnen. Ik zat te denken aan 1.44,50. Hij reed een heel goede tijd. Maar ik moest mijn eigen rit rijden en me niet laten afleiden door andere tijden. Ik hoorde tijdens de rit dat het goed zat."

Voor de 28-jarige Krol was het zijn tweede wereldtitel op de 1.500 meter. De rijder van Jumbo-Visma werd in 2019 in het Duitse Inzell voor het eerst wereldkampioen op de sprintafstand. Vorig jaar werd hij op zeven honderdsten geklopt door regerend olympisch kampioen Nuis.