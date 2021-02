Thomas Krol nam zondag bij de WK afstanden op de best mogelijke manier revanche voor zijn pijnlijke diskwalificatie op de 1.000 meter 24 uur eerder. De 28-jarige schaatser reed in Thialf voor de tweede keer in zijn carrière naar de wereldtitel op de 1.500 meter.

The Lord of the Rings: The Return of the King zorgde er zaterdagavond voor dat Krol even níét aan zijn twee valse starts op de 1.000 meter hoefde te denken. "Gelukkig duurt die film nogal lang", zei hij met een glimlach. "Ik wilde vooral iets doen wat niks met schaatsen te maken had en wat dom en simpel was voor mijn hoofd."

Krols coach Jac Orie benadrukte direct na de grote teleurstelling op de kilometer dat zijn pupil zo snel mogelijk de knop om moest zetten. "Jac zei: 'Het is gebeurd, shit happens. Zondag rijd je ze er allemaal af'", aldus Krol. "Natuurlijk heb ik alsnog vaak teruggedacht aan die twee valse starts, ik was heel kwaad op mezelf. Maar ik was ook heel gebrand om iets te laten zien op de 1.500 meter. Ik wist dat ik op die afstand nog betere kansen zou hebben op de wereldtitel en die wilde ik niet óók vergooien."

De Europees kampioen slaagde glansrijk in zijn opzet. Met een knappe tijd van 1.43,75 was hij duidelijk sneller dan olympisch kampioen en titelverdediger Kjeld Nuis, die in 1.44,11 zilver pakte. Patrick Roest (1.45,49) completeerde het volledig Nederlandse podium.

"Dit was mijn beste 1.500 meter van het seizoen", aldus Krol. "Ik ben er ongelooflijk trots op dat het me mentaal allemaal gelukt is. De laatste 24 uur waren namelijk niet makkelijk, maar op het juiste moment reed ik een haast foutloze race. Dit neem ik zeker mee voor de rest van mijn carrière."

Ontlading bij Thomas Krol na zijn snelste tijd op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. Ontlading bij Thomas Krol na zijn snelste tijd op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. Foto: Pro Shots

'Volgend jaar ga ik voor olympisch goud'

Krol had zondag als voordeel dat hij wist dat zijn vorm uitstekend was. Hij was dit seizoen haast onverslaanbaar op de 1.000 en 1.500 meter en pakte vorige maand bij de twee wereldbekers in Heerenveen al drie keer goud en één keer zilver.

"Wat dat betreft kun je beter gediskwalificeerd worden dan heel slecht schaatsen", lachte Krol. "Ik was gewoon hartstikke goed en fit en kan alleen mezelf aanrekenen dat het zaterdag niet lukte. Gelukkig heb ik vandaag laten zien wie ik ben en wat ik kan."

De rijder van Jumbo-Visma werd twee jaar geleden ook al wereldkampioen op de 1.500 meter. Die titel in Inzell was de grote doorbraak van de sprinter, die in het eerst deel van zijn loopbaan vaak genoegen moest nemen met tweede, derde of vierde plekken.

"Die gouden medaille uit 2019 blijft daarom nog wel even de mooiste prijs uit mijn carrière", aldus Krol. "Er was toen ook publiek bij, dat maakte het ook specialer. Maar als ik deze lijn doortrek, kan ik volgend jaar bij de Spelen misschien nog wat mooiers laten zien. Het is geen geheim dat ik dan ook voor goud ga."