Thomas Krol heeft zondag bij de WK afstanden in Heerenveen de wereldtitel op de 1.500 meter veroverd. Bij de vrouwen grepen Antoinette de Jong en Ireen Wüst naast de medailles en ging het goud verrassend naar de Noorse Ragne Wiklund.

De 31-jarige Nuis kwam van de titelfavorieten als eerste in actie en zette met 1.44,11 op fraaie wijze de toon, maar de regerend olympisch kampioen zag dat Krol in de afsluitende rit net iets sneller was: 1.43,75. Patrick Roest pakte het brons in 1.45,49.

De 28-jarige Krol nam met zijn wereldtitel revanche voor zijn diskwalificatie op de 1.000 meter een dag eerder. De schaatser van Jumbo-Visma was de topfavoriet voor het goud op die afstand, maar hij startte twee keer vals en werd gediskwalificeerd.

Drievoudig wereldkampioen Denis Yuskov schitterde door afwezigheid op zijn favoriete afstand. De Rus kampt met een knieblessure en achtte zich daardoor niet fit genoeg om in Heerenveen mee te doen om de podiumplaatsen.

De WK afstanden ging donderdag van start en wordt zondag afgesloten. Later op de dag staan nog de 5 kilometer (vrouwen) en de 10 kilometer (mannen) op het programma in Thialf.

Wüst en De Jong grijpen verrassend naast eremetaal

Bij de vrouwen stuntte Wiklund door met een persoonlijk record van 1.54,61 goud te veroveren, voor Brittany Bowe (zilver) en Evgeniia Lalenkova (brons). Het twintigjarige talent is pas de tweede Noorse vrouw ooit die een wereldtitel verovert bij het langebaanschaatsen.

Op de laatste twee wereldkampioenschappen afstanden ging het goud op de 1.500 meter nog naar Wüst, maar de Brabantse kwam dit keer in de slotrit tegen De Jong niet verder dan 1.55,88. Haar landgenote en directe tegenstander deed het iets beter, maar ook de tijd van De Jong (1.55,36) was niet genoeg voor het podium.

Melissa Wijfje klokte met 1.56,31 de negende tijd. Het is voor het eerst sinds 2005 dat er geen Nederlandse vrouwen op het WK-podium van de 1.500 meter staan. De Jong pakte eerder het toernooi nog wel goud op de 3 kilometer en ze veroverde samen met Wüst en Irene Schouten de wereldtitel op de ploegenachtervolging

Op de twee World Cups in Heerenveen van vorige maand was Bowe duidelijk de snelste op de 1.500 meter, maar de Amerikaanse kon zondag niet imponeren met 1.55,03. Die tijd was wel genoeg voor zilver, terwijl Lalenkova met 1.55,09 de bronzen medaille veiligstelde.