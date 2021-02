6/12 Zo, de lat gaat omhoog! Yekaterina Aydova gaat er volle bak in en lijkt goed op weg naar een uitstekende tijd. Misschien ging ze in de eerste ronden net wat te hard, want ze levert in de slotronde wel wat seconden in. Desondanks heeft ze de snelste tijd tot nu toe: 1.56,41.