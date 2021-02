Kai Verbij besloot een jaar geleden na een teleurstellende winter dat het tijd was voor een grote verandering. Zaterdag bekroonde hij zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma met zijn tweede wereldtitel op de 1.000 meter.

Hij staat bij zijn ploeggenoten bekend als 'the assassin', de sluipmoordenaar die af en toe keihard toeslaat. "Ik ben iemand die heel erg kan pieken en dan iedereen aan kan", zegt Verbij. "Maar ik wil geen eendagsvlieg zijn die eens in de zoveel tijd wint. Ik wil domineren."

Die ambitie was een van de belangrijkste reden waarom de 26-jarige schaatser na vorig seizoen besloot om na zes jaar te vertrekken bij coach Gerard van Velde en over te stappen naar de ploeg van Jac Orie. "Ik zag dat zijn schaatsers het hele seizoen constant goed zijn. Dat wilde ik ook heel graag."

Het begin van zijn eerste winter in de kleuren van Jumbo-Visma was nog lastig door blessures en materiaalproblemen, maar sinds het begin van de 'schaatsbubbel' in Thialf vijf weken geleden presteert Verbij uitstekend. Het hoogtepunt volgde zaterdag, toen hij bij de WK afstanden goud pakte op de 1.000 meter. Met een tijd van 1.08,05 bleef hij titelverdediger Pavel Kulizhnikov (1.08,31) 0,26 seconden voor.

"Mijn prestatiecurve dit seizoen is bijna net zo steil als de koers van een cryptomunt", grapte Verbij, die ook in 2019 al wereldkampioen werd op de kilometer. "Ik had een paar maanden geleden niet verwacht dat ik nu wereldkampioen zou kunnen worden. Het is een klein sprookje."

Kai Verbij hoort het Wilhelmus na de 1.000 meter. Kai Verbij hoort het Wilhelmus na de 1.000 meter. Foto: ANP

'Kwam tussen allemaal haantjes terecht'

Orie had afgelopen voorjaar een duidelijke boodschap voor Verbij toen hij de sprinter probeerde over te halen voor Jumbo-Visma te kiezen: je kunt veel beter dan je laat zien. "Jac zag gigaveel potentie in mij, dat was heel fijn om te horen", aldus Verbij. "Ik had er meteen een doel en motivatie bij."

Het is een gegeven waar menig nieuwkomer bij de ploeg van Orie tegenaan is gelopen: voorzichtigheid wordt niet op prijs gesteld. "Jumbo-Visma is een soort 'team zelfvertrouwen'", lacht Verbij. "Ik kwam opeens tussen allemaal haantjes terecht."

"Ik kan het hartstikke goed vinden met mijn ploeggenoten, maar het vormt je wel als in een omgeving zit waar het normaal is dat je constant kritisch naar jezelf moet zijn. Ik moest echt hard worden en meer zelfvertrouwen krijgen. En ik merk dat dat steeds meer komt. Ik sta met minder onzekerheid aan de start en dat helpt al heel veel."

Het contrast met precies een jaar eerder was zaterdag in ieder geval groot, want bij de WK afstanden van 2020 in Salt Lake City eindigde Verbij slechts als zesde op de 1.000 meter, op bijna anderhalve seconde van Kulizhnikov. "Ik haat verliezen, op die manier vind ik schaatsen niet leuk. Ik wist dat er echt iets moest veranderen en deze wereldtitel is voor mij de bevestiging dat ik bij deze ploeg op de goede weg zit. Ik zal vol vertrouwen aan het olympische seizoen beginnen."

De slotdag van de WK afstanden begint zondag om 12.35 uur met de 1.500 meter voor vrouwen. Daarna volgen nog de 1.500 meter voor mannen, de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen.