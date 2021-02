Marijke Groenewoud begon de massastart zaterdag bij de WK afstanden in Heerenveen als de knecht voor topfavoriet Irene Schouten, maar na een chaotische finale was de 22-jarige schaatsster opeens wereldkampioen.

Groenewoud was zo verrast dat ze vergat te juichen toen ze als eerste over de streep kwam. "Bij het uitkomen van de laatste bocht dacht ik: waar blijven de anderen nou?", lachte Groenewoud een uurtje na haar race met de gouden medaille om haar nek. "Ik besef nog steeds niet helemaal dat ik de wereldtitel heb gewonnen. Maar het is toch echt zo."

Het is bekend dat de WK-debutante een goed eindschot heeft is, want ze sprintte vorig seizoen in het marathonschaatsen naar vijf zeges. Maar haar ploeggenote Schouten is al jaren met afstand de snelste sprintster en wordt daarom altijd uitgespeeld als de kopvrouw van de Nederlandse ploeg bij de massastart.

Groenewoud trok daarom ook zaterdag volgens afspraak de sprint aan voor Schouten, maar de tweevoudig wereldkampioene op dit onderdeel kwam in de bocht richting de bel in de verdrukking, viel bijna en verloor veel terrein. Groenewoud sprintte vol door en bleef het hele veld voor. De Canadese Ivanie Blondin werd tweede en Schouten derde.

Na afloop waren Schouten en coach Jillert Anema, die de afwezige bondscoach Jan Coopmans verving, duidelijk niet blij met elkaar. "Er was een miscommunicatie en daardoor verliep het niet als gepland", aldus Groenewoud.

"We hadden afgesproken dat ik op 700 meter van de streep aan zou gaan als het een langzame race was en op 500 meter van de streep bij een snelle race. Jillert vond het snel genoeg gaan en riep dat ik op 500 meter van de finish de sprint moest aantrekken, maar wij twijfelden een beetje. Irene riep met nog 700 meter te gaan dat ik moest versnellen, maar uiteindelijk was dat precies kut voor haar. Ik had alleen pas in de laatste 100 meter door dat Irene niet meer achter me zat."

Jillert Anema, Irene Schouten en Marijke Groenewoud analyseren de massastart na de race. Jillert Anema, Irene Schouten en Marijke Groenewoud analyseren de massastart na de race. Foto: ANP

Anema baalt ondanks wereldtitel

Anema was vanwege de volgens hem slechte uitvoering van het plan dan ook niet tevreden, ondanks de wereldtitel voor zijn pupil Groenewoud. "Marijke valt niks te verwijten, zij heeft gedaan wat ze moest doen", zei de coach. "Maar Schouten is normaal gesproken de snelste en we hadden hier echt een een-twee kunnen scoren. Ik baal ervan dat dat niet gelukt is."

Groenewoud noemde de miscommunicatie "jammer". "Maar we staan hier als Nederland met goud en brons, daar moeten we gewoon hartstikke blij mee zijn. Ha, je kan misschien wel zeggen dat ik per ongeluk wereldkampioen ben geworden. Maar ik voel me niet bezwaard. Winnen was ons doel en dat is gelukt."

Groenewoud zette ook een flinke stap naar een olympisch debuut volgend jaar in Peking. De bondscoach bepaalt welke twee schaatssters mogen rijden op de massastart en Schouten lijkt een zekerheidje, maar het zal niet makkelijk zijn om de regerend wereldkampioene te passeren.

"Het is zeker mijn doel om volgend jaar de Spelen te rijden", aldus Groenewoud. "Iedereen denkt altijd dat twee sprinters niet samen kunnen rijden, maar wij laten zien dat het wel kan. We kunnen allebei winnen, dat heb je vandaag kunnen zien."